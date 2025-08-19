NOVI IGRAČ NA POLJUDU? /

Ako ga ne možeš pobijediti, kupi ga: Hajduk zainteresiran za igrača koji mu je presudio u Europi

Ipak, čini se kako Gambijac nije previše zainteresiran za prelazak u Split

19.8.2025.
13:09
Albanski Dinamo City prošlog je četvrtka izbacio Hajduk iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Jedan od najboljih igrača kluba iz Tirane u tom dvomeču bio je 20-godišnji Gambijac Karamba Gassama, a prema pisanju Slobodne Dalmacije - Bijeli su sada zainteresirani za dovođenje mladog ofenzivca.

Afrički mediji tvrde kako ga Hajduk prati već neko vrijeme, a nakon što ih je impresionirao u izravnom dvoboju s Dinamom, Bijeli su spremni poslati službenu ponudu. Ipak, čini se kako Gambijac nije previše zainteresiran za prelazak u Split i koncentriran je samo na svoju trenutnu momčad i susret s poljskom Jagiellonijom u playoffu Konferencijske lige.

On je Dinamo stigao na timu 2023. iz rodne Gambije te je za seniore odigrao 61 utakmicu uz vrlo loš učinak od jednog gola i dvije asistencije. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 275 tisuća eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonći Kukoč za RTL Danas: 'Torcida je tu zbog Hajduka, a ne obratno'

HajdukPojačanje
Ako ga ne možeš pobijediti, kupi ga: Hajduk zainteresiran za igrača koji mu je presudio u Europi