Dva pojačanja predstavljena na Poljudu, Vučević govorio o suradnji s Dinamom i Rakitićem

Na konferenciji za medije, sportski direktor Hajduka Goran Vučević predstavio je dva nova pojačanja, Frana Karačića i Adriona Pajazitija.

"Imat ćete privilegij igrati pred punim Poljudom i braniti boje Hajduka koje imaju veliku težinu. Nadam se da ćete opravdati naše povjerenje. Bili su nam potrebni po profilu i pozicijama. Sve je rađeno u dogovoru s trenerom. Nastojali smo sve riješiti što prije,i iako je tajming svega bio zakašnjeli. Vjerujem da će dati ono što se od njih očekuje. S njima ćemo biti još jači", rekao je Vučević u uvodu.

"Sretan sam i ponosan, ja i cijela obitelj. Ovo je ogroman klub. Ne mogu čekati da počnem. Jučer sam imao prvi trening s ekipom i radujem se novoj sezoni", rekao je Pajaziti.

"Ostvarila mi se želje dolaskom u Hajduk. Jedva čekam krenuti i želim da započnemo pobjednički niz", dodao je Karačić.

'Lijepo od Dinama što žele pomoći'

Vučević je komentirao i Dinamovu ponudu da pomogne. "U kontaktu sam s Bobanom. Suradnja mora biti na visokoj razini zbog kvalitete hrvatskog nogometa. Ovo je predstavljanje i ne bih to sad komentirao. Sve je lijepo kada ti netko želi pomoći", rekao je Vučević koji je upitan za Sigura.

"Sigur je igrač Hajduka, a sve ostalo znat ćete na vrijeme"

Igrači su upitani jesu li svjesni veličine kluba.

"Svjestan sam veličine kluba. Osjeti se to u gradu. Uzbuđen sam što sam ovdje", rekao je Pajaziti.

"Za Hajduk znam otkad sam dijete. Baza navijača je jedna od najvećih na svijetu. Svjestan sam svega", dodao je Karačić.

Vučević je ocijenio kako su baš njih dvojica potrebni. "Želimo da momčad bude u balansu. Bitan je trener i njegov stil igre. Ovi igrači su nam bili potrebni. Oni odgovaraju treneru i onome što on želi", rekao je sportski direktor.

Vučević je upitan gleda li se već prema budućoj zaradi od igrača.

"Igrači moraju biti opušteni što se toga tiče. Moraju biti fokusirani na ono što je sutra. Nikoga ne želimo u komfornoj zoni nego oni koji se neće zadovoljavati bljeskovima. Neka samo budu koncentrirani na ono što je sutra", rekao je Vučević pa otkrio da je Rakitić već počeo se radom.

Karačić: 'Neke igrače znam od prije'

"Već je počeo raditi. Bili smo imenovani od strane kluba i uključeni u ono što se radi. Njegova uloga tehničkog direktora je da bude moj prvi asistent, odmah ispod mene. Pomoći će u segmentu politike i sportskog dijela, odlično poznaje svlačionicu. Tajming je zakašnjeli, pa moramo brzo djelovati", objasnio je Vučević.

"Želja mi je zabiti što više takvih golova u Hajdukovom dresu", rekao je Karačić.

"Neke igrače znam i privatno, Krovinovića i Uremovića, s njima sam pričao. A sve ostale znam s terena. Spreman sam na sve što me čeka u ovom klubu" kazao je Karačić.

"Igrao sam protiv Hajduka tri puta u prošloj sezoni. Puno je kvalitetnih igrača, mladih igrača... Ne osjećam pritisak jer igram sa samopouzdanjem. Preveliki pritisak nastaje kada ne uživaš u nogometu. To želim donijeti u Hajduk", poručio je Pajaziti.

Garcijina filozofija

"Shvatio sam njegove ideje, što sam uspio vidjeti na televiziji. Struktura igre mi je jasna, ali još ćemo se bolje upoznati", rekao je Karačić.

"Trebat će vremena da se prilagodimo na njegove zamisli. Razgovarali smo, pogotovo o mojoj poziciji. Morat ću raditi da mogu ispuniti ono što trener od mene želi. Želim biti još bolji nego u prošloj sezoni", rekao je Pajaziti.

'Teren je u dobrom stanju, za Ivušića ćete saznati na vrijeme'

Imao je i Rakitić svoje prste u dovođenjima.

"Razgovarali smo nakon utakmica. Rekao mi je da mu se sviđa moja igra. Kad me nazvao, nije bilo premišljanja. On je legenda. Puno mi znači ono što mi je rekao. Mogu puno naučiti od njega" kazao je Pajaziti.

Vučević je upitan za dolazak Ivušića, ali poručio je da ćemo sve saznati na vrijeme.

Teren?

"U dobrom je stanju. Što se stadiona tiče smo optimisti. Važno nam je da stadion i teren budu spremni za prvu utakmicu na Poljudu", kazao je Vučević.

Vučević je razgovarao i s Borom Primorcem.

"Razgovarali smo jako ugodno. Svega je svjestan. On je legenda i zna je kakva je situacija kada dolaze novi ljudi, nova energija."

