Hajduk je službeno predstavio novu jedinicu: 'Nije mi fokus reprezentacija, nego Hajduk'

Hajduk je službeno predstavio novo pojačanje među vratnicama; hrvatskog reprezentativca Ivicu Ivušića, koji je stigao iz ciparskog Pafosa. Potpisao je ugovor do 2029. godine, a nosit će dres s brojem 1. Prema neslužbenim informacijama, transfer je vrijedan oko 400 tisuća eura.

Goran Vučević izjavio je kako je transfer bio zahtjevan:

'Čast mi je pozdraviti Ivicu Ivušića, jednog od najboljih, ako ne i najboljeg hrvatskog vratara. Sve počinje od obrane. Ivica je pokazao veliki interes za dolazak, odrekao se dijela novca kako bi došao u Hajduk. To govori koliko želi biti ovdje.'

Ivušić: 'Privilegija je nositi ovaj dres'

Na predstavljanju, Ivušić je naglasio koliko mu znači povratak u Hrvatsku:

'Privilegija je biti ovdje. Povratak u domovinu, posebno u ovakav klub, jako mi znači. Fokusiran sam isključivo na Hajduk, ne razmišljam o reprezentaciji. Znam kolika je veličina ovog kluba i koliko obaveza nosi ovaj dres.'

Dotaknuo se i mladog kolege Silića, koji će mu biti zamjena:

'Velik je talent. Bit ću mu na raspolaganju. I sam sam bio u toj situaciji i puno naučio od starijih golmana.'

Vučević: 'Silić je važan za klub'

Na konferenciji za medije, Vučević je naglasio kako klub vjeruje u Luku Silića, koji je i prije dolaska Ivušića dobio ponudu za produženje ugovora:

'Važno je da mladi igrači imaju strpljenja. Riječ je o talentiranom golmanu na kojeg računamo. Bitno je strpljenje i da bude sretan što je drugi golman u Hajduku. Primjer treba biti Mario Pašalić, koji je iz Hajdukove škole došao do velikog transfera. Silić je važan dio naše budućnosti.'

Upitan o statusu Ivana Lučića, Vučević je rekao kako se traži najbolje rješenje:

'Lučić je svjestan svoje uloge prošle sezone. Trener želi novu energiju na toj poziciji. Pomoći ćemo mu da pronađemo rješenje za dalje.'

Poruka navijačima

Ivušić je zaključio porukom o ambicijama:

"Očekujem puno od sebe i ekipe. Cilj je osvajanje prvenstva. Znam što znači igrati za Hajduk. Sada sam u najzrelijim godinama i spreman sam dati sve za ovaj klub."

Novi Hajdukov vratar tako dolazi s jasnim ciljem i velikom motivacijom ne zbog reprezentacije, već zbog bijelog dresa s Poljuda.

