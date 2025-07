Mlada zvijezda Hajduka zatražila odlazak iz kluba, ne želi grijati klupu

Hajduk je danas objavio da je potpisao novog vratara, Ivicu Ivušića. To je ogromno pojačanje jer se radi o reprezentativnom vrataru s puno iskustva.

Jasno se da će Ivušić biti prvi vratar, a to se, čini se, ne sviđa Toniju Siliću. Naime, kako doznaje Dalmatinski portal, Silić je zatražio odlazak iz kluba. Mladi vratar krajem prošle sezone zamijenio je Lučića i bio prvi vratar, a kao takav je otišao i na pripreme. Međutim, dolaskom Ivušića jasno je da će Silić biti na klupi, a on to ne želi. Dalmatinski portal javlja kako je Silić već razgovara s Vučevićem i iskazao želju za odlaskom.

Vidjet ćemo kako će reagirati Hajduk. s obzirom na to da je njihov igrač i da mu je tek 21 godina vjerojatno je da ga ne žele prodati već će posudba biti realnija opcija.

