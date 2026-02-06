Gonzalo Garcia otkrio velike vijesti o Livaji i kritizirao politiku kluba

Hajduk u subotu očekuje utakmica protiv Slaven Belupa koju moraju pobijediti. Bijeli su izgubili prve dvije utakmice nastavka sezone i Dinamo im je pobjegao na sedam bodova.

“Šego je out, Marko će vjerojatno igrati. On je napadač”, kazao je Gonzalo Garcia u uvodu presice i tako riješio dilemu i otkrio da Livaja ostaje u klubu nakon što su se pojavili napisi o zainteresiranosti Panathinaikosa.

"Almena neće igrati", rekao je Garcia pa se dotaknuo Luke Hodaka.

“Samo jedan može igrati na desnom beku. Hodak radi dobro, veliki je profesionalac, napreduje dosta i jako ga volim. Sigurno će imati prilike.”

Hajdukov trener zatim je dobio pitanje osjeća li dodatni pritisak nakon dva poraza.

“Ne osjećam pritisak. Fokusiramo se na svaku utakmicu jednako. Izgubili smo dvije utakmice, ali napravili smo i dobrih stvari. Moramo pokušati napraviti najbolje protiv Slavena, uzeti tri boda.”

Rekli ste da će igrati Livaja, hoće li to promijeniti vašu ideju igre?

"Ne, imamo uvijek isti identitet. Budemo li se mijenjali neće biti dobro. Nekad nam ide, nekad ne. Nekad nedostaje i sreće. Mi smo ekipa i svatko mora odraditi svoj dio posla", kazao je Garcia.

'Teško se možemo boriti za nešto više'

Hajdukov strateg dobio je pitanje na kojoj poziciji vidi Roka Brajkovića.

“On je igrač koji ima dobre kvalitete. Ranije je igrao lijevo, ali mislim da ima više kapaciteta da igra desno. To je moje mišljenje. Naporno radi, može igrati obje pozicije. Imamo tri krila, Rebića, Brajkovića i Bambu.”

Kakav odnos imate s predsjednikom i sportskim direktorom?

"Odličan. Pričamo s vremena na vrijeme o situaciji. Svi ovdje imaju isti zadatak. Ja sam lako prilagodljiv tip i nemam problema ni s kim", bio je jasan Hajdukov trener.

Složio se i da je ekipa slabija nego jesenas.

“Ne trebam to ja reći, svi to vide. Treba vidjeti što je cilj kluba. Prodali smo igrača za 4.7 milijuna eura kojeg prije tri mjeseca nitko nije znao. Zna se koji je naš cilj. Teško da se možemo boriti za nešto više. Imamo dobre igrače, ali izgubili smo 6-7 igrača, a nismo doveli nikoga. To je realnost. Za mene je važno da budemo dobri kao momčad, da mladi igrači napreduju. Oni će dobivati prilike da igraju i napreduju.”

