POZIV IZ GRČKE /

Javio se Livajin agent znakovitom porukom: 'Što vas tu čudi?'

Foto: Igor Soban/pixsell

Panathinaikos pomno prati situaciju oko Marka Livaje

6.2.2026.
12:32
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Prema pisanju grčkih medija, Panathinaikos pomno prati situaciju oko Marka Livaje, neprikosnovenog lidera Hajduka i jednog od najdominantnijih igrača domaćeg prvenstva posljednjih godina. 

PAO je već sve dogovorio sa Slavenom oko dovođenja Jagušića, a bacili su oko na još jednu zvijezdu SHNL-a. Za tportal je o tome govorio i menadžer Marka Livaje Vincenzo Cavalieri.

"Ja nisam novinar koji radi u Grčkoj, pa ne pišem njima članke niti mogu utjecati na ono što pišu. Ali, Livaja je apsolutna legenda u Grčkoj, izuzetno ga cijene kao igrača. Donio je AEK-u naslov prvaka nakon 24 godine. Bio je tri i pol godine zaredom nominiran ili najbolji igrač ili najbolji napadač ili u najboljoj momčadi sezone.

Nastavio je u Hrvatskoj sljedeće tri i pol godine biti opet nominiran ili najbolji igrač ili najbolji strijelac ili oboje. Znači, sedam godina zaredom je na samom vrhu ponajboljih igrača u dvije različite nogometne lige. Prema tome, što čudi da u Panathinaikosu razmišljaju o njemu?", kazao je Cavalieri.

Marko Livaja
