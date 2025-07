Funcuti se oglasili nakon najave osnivanja novog kluba: 'Šibenik je samo jedan'

U šibenskim medijima pojavila se informacija kako se planira osnovati novi klub NK Šibenik. Predsjednik novoosnovanog kluba bit će Josip Belamarić, bivši trener i voditelj omladinske škole HNK Šibenik.

Klub će se, kako sada stvari stoje, natjecati u županijskoj nogometnoj ligi, a prema prvim informacijama, iza cijelog projekta stoji grupa bivših šibenskih nogometaša koji će financijski pomagati razvoj kluba.

Ta ideja nimalo se nije svidjela navijačkoj grupi Funcuti koja se oglasila preko svoga Facebooka, a priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Kao da u gradu Šibeniku već nema dovoljno ljigavaca i lopova, tako sada neki stari zaboravljeni malverzatori izlaze na vidjelo i žele se osladiti dijelom nogometnog kolača. Osobe koje su godinama živjele na grbači kluba, oni koji su svjesno bili tu u situacijama kada se kralo i potpisivalo sulude sporazume sada osnivaju novi klub. UN Funcuti Šibenik sa gađenjem i prijezirom odbacuje bilo kakav pokušaj gašenja HNK Šibenika nauštrb stvaranja kvazi novog kluba iza kojeg stoje provjerene mutikaše Miho Mioč, Ante Kulušić, odvjetnik Stipe Grubišić i prof. Josip Belamarić.

Nikakvu podršku nemate i samo unosite nemir u ionako tešku situaciju u kojoj se rukama i nogama borimo za spas onoga što nam je sveto. U ovom gradu za nas postoji samo klub koji je osnovan 1932. koji i dalje stoji bez obzira na lopove kakvi su ustvari i ovi koji bi novi klub osnivali.

ŠIBENIK JE SAMO JEDAN, ZAUVIK JE U NAMA!"

