Franjo Ivanović ne može prestati zabijati! Donio pobjedu Benfici u prvom nastupu

Franjo Ivanović imao je debi iz snova za Benficu. U prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka na gostovanju Nici, hrvatski je napadač doveo lisabonski klub u vodstvo u 53. minuti.

Ivanović se sjajno snašao u šesnaestercu na loptu Fredrika Aursnesa. U 77. minuti je napustio teren, a Benfica je preko Florentina nekoliko minuta prije kraja došla do drugog pogotka i velikog koraka k play-offu Lige prvaka. Pogodak Ivanovića pogledajte OVDJE.

Fenerbahče je igralo na gostovanju Feyenoordu, a Livaković, koji je na izlaznim vratima kluba, sjedio je na klupi. Nizozemska je momčad došla do pogotka u prvoj minuti sudačke nadoknade za 2:1 i u Istanbul nosi minimalnu prednost.

Na ostalim terenima, Club Brugge je slavio s 1:0 na gostovanju u Salzburgu. Što se tiče champions patha (dijela kvalifikacija rezerviranog za prvake), Kairat je s 1:0 svladao Slovan, Ludogorec i Ferencvaroš su odigrali 0:0 dok je beogradska Crvena Zvezda pobijedila Lech na gostovanju s 3:1 i napravila veliki korak k doigravanju.

