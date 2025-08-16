Englezi se prisjetili: Luka Modrić na ružan se način oprostio od Tottenhama

Luka Modrić na emotivan se način oprostio od Real Madrida nakon 13 godina. Ipak, oproštaj od prošlog kluba, Tottenhama nije bio tako lijep.

Naime, engleska stranica TalkSport prisjetila se igrača koji su bojkotom ili štrajkom napustili klub što se sad događa s Alexandrom Isakom koji želi napustiti Newcastle i prijeći u Liverpool. Među te igrače uvrstili su i Luku Modrića koji je 2012. napustio Tottenham. Modrić je kažnjen s dvotjednom plaćom, 80.000 funti, jer je odbio trenirati i ići na predsezonsku turneju za Spurse prije nego što se konačno pridružio Madridu.

"Žao mi je zbog načina na koji sam otišao. Volio bih da smo se rastali na ljepši način. Nadam se da će obožavatelji razumjeti da sam slijedio svoje snove", ispričao se kasnije Modrić.

