Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
ISTOK ZOVE /

Otpisani Piksi pred novim poslom: Sve je praktički riješeno, u njemu vide idealnog trenera

Otpisani Piksi pred novim poslom: Sve je praktički riješeno, u njemu vide idealnog trenera
Foto: Pedja Milosavljevic/starsport/shutterstock Editorial/profimedia

Pregovori između Stojkovića i kluba navodno su u završnoj fazi

17.12.2025.
14:47
M.G.
Pedja Milosavljevic/starsport/shutterstock Editorial/profimedia
Bivši izbornik srpske reprezentacije Dragan Stojković 'Piksi', blizu je preuzimanja ruskog Rubina iz Kazana, objavili su ruski mediji.

Piksi je reprezentaciju Srbije vodio četiri i pol godine, a napustio ove godine nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. ako preuzme Rubin, to će mu biti prvi angažman u klupskom nogometu od 2020. godine, kada je vodio kineski Guangzhou R&F.

Potraga za autoritetom nakon niza neuspjeha

Vijest o mogućem dolasku Stojkovića u Rubin lansirao je ruski novinar Ivan Karpov, navodeći kako uprava kluba u njemu vidi idealno rješenje za izlazak iz krize. Rubin je, naime, smijenio dosadašnjeg trenera Rašida Rahimova odlukom predsjednika Rustama Minnikhanova nakon niza loših rezultata. Klub je zabilježio samo jednu pobjedu u posljednjih sedam utakmica te je ispao iz nacionalnog kupa.

Uprava Rubina traži trenera s međunarodnim iskustvom i čvrstim autoritetom, nekoga tko može uvesti disciplinu u svlačionicu, uspostaviti jasnu hijerarhiju i donijeti prepoznatljiv stil igre. To su pronašli u Piksiju.

Put od nacionalnog heroja do odlaska

Dragan Stojković preuzeo je reprezentaciju Srbije 3. ožujka 2021. godine i ostvario značajne uspjehe. Odveo je momčad na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. te na Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024., što je bio prvi plasman Srbije na Euro nakon 24 godine. Njegova igračka karijera, tijekom koje je kao kapetan predvodio reprezentaciju Jugoslavije na dva svjetska i dva europska prvenstva, davala mu je dodatni ugled.

Ipak, njegov mandat na klupi Srbije završio je ostavkom nakon neuspjeha na Euru, gdje je Srbija završila kao posljednja u skupini. Loš početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. i poraz od Albanije, uz medijske napise o lošim odnosima unutar momčadi, doveli su do sporazumnog raskida ugovora s Nogometnim savezom Srbije.

 

Rubin KazanDragan Stojković PiksiSrbija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
