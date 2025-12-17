Otpisani Piksi pred novim poslom: Sve je praktički riješeno, u njemu vide idealnog trenera

Bivši izbornik srpske reprezentacije Dragan Stojković 'Piksi', blizu je preuzimanja ruskog Rubina iz Kazana, objavili su ruski mediji.

Piksi je reprezentaciju Srbije vodio četiri i pol godine, a napustio ove godine nakon neuspjeha u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. ako preuzme Rubin, to će mu biti prvi angažman u klupskom nogometu od 2020. godine, kada je vodio kineski Guangzhou R&F.

Potraga za autoritetom nakon niza neuspjeha

Vijest o mogućem dolasku Stojkovića u Rubin lansirao je ruski novinar Ivan Karpov, navodeći kako uprava kluba u njemu vidi idealno rješenje za izlazak iz krize. Rubin je, naime, smijenio dosadašnjeg trenera Rašida Rahimova odlukom predsjednika Rustama Minnikhanova nakon niza loših rezultata. Klub je zabilježio samo jednu pobjedu u posljednjih sedam utakmica te je ispao iz nacionalnog kupa.

Uprava Rubina traži trenera s međunarodnim iskustvom i čvrstim autoritetom, nekoga tko može uvesti disciplinu u svlačionicu, uspostaviti jasnu hijerarhiju i donijeti prepoznatljiv stil igre. To su pronašli u Piksiju.

Put od nacionalnog heroja do odlaska

Dragan Stojković preuzeo je reprezentaciju Srbije 3. ožujka 2021. godine i ostvario značajne uspjehe. Odveo je momčad na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. te na Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024., što je bio prvi plasman Srbije na Euro nakon 24 godine. Njegova igračka karijera, tijekom koje je kao kapetan predvodio reprezentaciju Jugoslavije na dva svjetska i dva europska prvenstva, davala mu je dodatni ugled.

Ipak, njegov mandat na klupi Srbije završio je ostavkom nakon neuspjeha na Euru, gdje je Srbija završila kao posljednja u skupini. Loš početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. i poraz od Albanije, uz medijske napise o lošim odnosima unutar momčadi, doveli su do sporazumnog raskida ugovora s Nogometnim savezom Srbije.

