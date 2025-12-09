Srpski sport zavijen u crno: Umro legendarni reprezentativac Jugoslavije

U 73. godini umro je Dragan Savić, legendarni srpski tenisač i član Izvršnog odbora Teniskog saveza Beograd te jedan od najcjenjenijih teniskih trenera na ovim prostorima.

Saviću, bivšem tenisaču i Davis Cup reprezentativcu Jugoslavije, najbolji ATP renging bilo je 282. mjesto.

Trenerska legenda koja je stvarala prvake

Nakon završetka igračke karijere, Savić se u potpunosti posvetio trenerskom pozivu, gdje je ostavio neizbrisiv trag. Njegovo znanje, posvećenost i stručnost oblikovali su karijere nekih od najvećih tenisača s ovih prostora.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bio je trener Slobodanu "Bobi" Živojinoviću, kojeg je vodio do 19. mjesta na svjetskoj ljestvici, te Nenadu Zimonjiću, koji je pod njegovim vodstvom postao svjetski broj jedan u parovima i osvajač više Grand Slam naslova. Svojim je radom postavio temelje za njihove blistave karijere.

Najnovije vijesti iz svijeta tenisa čitajte na Net.hr-u

Savićev doprinos nije bio ograničen samo na rad s vrhunskim profesionalcima. Kao trener u Teniskom klubu Crvena zvezda, dao je ogroman doprinos razvoju domaće teniske scene i afirmaciji brojnih mladih talenata, a bio je i cijenjeni član Izvršnog odbora Teniskog saveza Beograda.

"S velikom tugom obaveštavamo da nas je danas napustio naš dragi kolega i izuzetan trener, kao i član Davis Cup reprezentacije Jugoslavije, gospodin Dragan Savić. Njegova posvećenost i znanje ostavit će neizbrisiv trag u svima nama. Neka počiva u miru", stoji u objavi Player zone tennis academy na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni saznali protivnike! Navijači su u niskom startu:'Organizacija je krenula poslije izvlačenja'