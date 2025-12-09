Srpski sport zavijen u crno: Umro legendarni reprezentativac Jugoslavije
Nakon igračke karijere bio je jedan od najcjenjenijih trenera na ovim prostorima
U 73. godini umro je Dragan Savić, legendarni srpski tenisač i član Izvršnog odbora Teniskog saveza Beograd te jedan od najcjenjenijih teniskih trenera na ovim prostorima.
Saviću, bivšem tenisaču i Davis Cup reprezentativcu Jugoslavije, najbolji ATP renging bilo je 282. mjesto.
Trenerska legenda koja je stvarala prvake
Nakon završetka igračke karijere, Savić se u potpunosti posvetio trenerskom pozivu, gdje je ostavio neizbrisiv trag. Njegovo znanje, posvećenost i stručnost oblikovali su karijere nekih od najvećih tenisača s ovih prostora.
Bio je trener Slobodanu "Bobi" Živojinoviću, kojeg je vodio do 19. mjesta na svjetskoj ljestvici, te Nenadu Zimonjiću, koji je pod njegovim vodstvom postao svjetski broj jedan u parovima i osvajač više Grand Slam naslova. Svojim je radom postavio temelje za njihove blistave karijere.
Savićev doprinos nije bio ograničen samo na rad s vrhunskim profesionalcima. Kao trener u Teniskom klubu Crvena zvezda, dao je ogroman doprinos razvoju domaće teniske scene i afirmaciji brojnih mladih talenata, a bio je i cijenjeni član Izvršnog odbora Teniskog saveza Beograda.
"S velikom tugom obaveštavamo da nas je danas napustio naš dragi kolega i izuzetan trener, kao i član Davis Cup reprezentacije Jugoslavije, gospodin Dragan Savić. Njegova posvećenost i znanje ostavit će neizbrisiv trag u svima nama. Neka počiva u miru", stoji u objavi Player zone tennis academy na Instagramu.
