Tudor otpisao skupocjeno pojačanje: Nije se pojavio na treningu, slijedi kazna i prodaja

51 i pol milijuna eura platio je Juventus Aston Villi usluge Douglasa Luiza u siječnju prošle godine. Čini se da je skupocjenom veznjaku već došao kraj epizode u Juventusu.

Naime, Luiz se nije pojavio na prvom danu pripremnog kampa Tudorove ekipe. Gazzetta piše kako Luiza sigurno očekuje velika novčana kazna, a ako se uskoro ne pojavi na treningu, bit će potpuno izbačen iz ekipe. Juventus mu zbog toga već traži novi angažman, a zainteresirano je nekoliko ekipe iz engleske Premier lige gdje se Luiz već dokazao u redovima Aston Ville. Najozbiljnije se spominje Everton.

Izgubit će velik novac, realno je očekivati oko polovice iznosa za kojeg su ga kupili

"Veznjak se - nakon što je razgovarao o nesporazumima - pokušao vratiti na pravi put nakon promjene trenera, ali u stvarnosti se malo promijenio čak i pod Tudorom: ostao je na rubu projekta, izvan planova za sljedeću sezonu", piše renomirani talijanski list.

Jasno je da će na Luizu Juventus izgubiti novac jer će ga biti primorani prodati ga za puno manje od 50 milijuna eura. Transfermarkt ga cijeni na 30 milijuna, ali s obzirom na to da ga Juventus ne želi, a niti da on želi Juventus, lako je moguće da će konačna prodaja biti i ispod te cifre.

