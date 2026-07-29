Evo što smo naučili iz nevjerojatnog preokreta Dinama protiv Thuna

Dinamo je na Maksimiru nakon produžetaka svladao Thun s 3-2 i s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Put do pobjede bio je dramatičan, a utakmica odigrana na rubu ponora ponudila je nekoliko važnih lekcija o trenutnoj snazi, ali i slabostima zagrebačke momčadi.

Obrambeni problemi i loš ulazak u utakmicu

Dinamo je pokazao veliku ranjivost na početku susreta. Gosti su poveli već u četvrtoj minuti nakon izgubljene lopte i brzog protunapada, a novi šok uslijedio je u 22. minuti kada je obrana zaboravila na kapetana Thuna nakon prekida. Dva primljena gola u tako ranoj fazi protiv objektivno slabijeg suparnika jasan su znak za uzbunu i govore o problemima s koncentracijom.

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Prekretnica

Do 67. minute Dinamo je izgledao nemoćno protiv organizirane obrane Švicaraca. Ključan trenutak dogodio se kada je Marco Bürki, strijelac drugog gola, dobio izravni crveni karton. VAR intervencija potpuno je promijenila dinamiku igre. S igračem više Dinamo je preuzeo potpunu kontrolu i pritisak je brzo doveo do izjednačenja.

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Kovačevićeva klupa donijela energiju

Izmjene trenera Marija Kovačevića bile su presudne. Ulaskom Lukasa Kačavende i Frana Topića u 58. minuti igra prema naprijed dobila je konkretnost. Kačavenda je bio strijelac izjednačujućeg pogotka u 78. minuti na asistenciju Topića iz kornera, a njihov doprinos dokaz je kvalitete koju Dinamo posjeduje na klupi, ključne za dugu sezonu.

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Junak iz sjene

Kada se činilo da će odluka pasti s bijele točke, pojavio se neočekivani junak. Desni bek Moris Valinčić postigao je spektakularan pogodak u 112. minuti. Povukao je loptu sa svoje polovice i snažnim udarcem s dvadesetak metara osigurao pobjedu i prolazak. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Dinama, trenutak individualne genijalnosti.

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Karakter pobjednika jači od zvižduka

Možda i najvažnija spoznaja jest nevjerojatna mentalna snaga koju je momčad pokazala. Nakon zaostatka od 0-2 na poluvremenu i zvižduka s tribina, mnoge bi se ekipe predale. Međutim, Dinamo se uspio vratiti iz naizgled bezizlazne situacije, izboriti produžetke i na kraju slaviti. Takav karakter odlika je velikih momčadi i zalog za buduće europske izazove.

Foto: Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Ovaj trijumf donio je Dinamu ne samo prolazak u treće pretkolo Lige prvaka, već i potvrdu devete uzastopne europske jeseni. Minimalno je osiguran nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige. Iako je igra pokazala brojne slabosti na kojima će Kovačević morati raditi, pobjeda izborena karakterom dat će ogroman poticaj momčadi za nastavak natjecanja.