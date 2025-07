Dinamo se uspio riješiti nepoželjnog branića, barem na kratko?

Dinamo nastavlja čistku u svlačionici, a Samy Mmaee jedan je od igrača kojih se klub pod svaku cijenu želi riješiti.

Iako se činilo da će stoper otići u Qarabag kao trajno rješenje, do dogovora nije došlo – no sada će, prema informacijama profila TheCroatianLad, u Azerbajdžan ipak otići, ali na dvogodišnju posudbu bez opcije otkupa.

EXCL: Samy Mmaee will join Qarabag on a loan.



Dinamo Zagreb and Qarabag are working on the final details of the deal, soon to be completed with all the paperwork being signed.



2 year loan, no option to buy.



Medical scheduled for tomorrow morning, done deal. pic.twitter.com/utmPQCNScG