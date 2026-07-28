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Lovren se oglasio nakon incidenta u Međugorju: 'Ne dira se sveta mjesta. Stojim uz svakog Hrvata...'

Lovren se oglasio nakon incidenta u Međugorju: 'Ne dira se sveta mjesta. Stojim uz svakog Hrvata...'
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Lovren objavio emotivnu poruku

28.7.2026.
17:34
M.G.
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren (37) oglasio se nakon incidenta u Međugorju koji je uznemirio javnost.

Oskvrnut je kip Gospe i zapaljen vanjski dio oltara crkve sv. Jakova, a za vandalski čin osumnjičen je 31-godišnji Poljak koji je uhićen u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

Lovren se naKon incidenta oglasio na društvenim mrežama i napisao sljedeću poruku:

"Sinoć su kukavice u Međugorju napale Gospin kip crnom bojom i zapalile vanjski oltar crkve sv. Jakova. Ne dira se sveta mjesta. Ne oskvrnjuje se Majka Božja. Ne napada se mjesto gdje milijuni ljudi traže mir i vjeru. Međugorje pripada vjernicima, a ne mržnji. Stojim uz svakog hodočasnika i uz svakog Hrvata koji osjeća ovu uvredu. Molite za obraćenje onih koji su ovo učinili. I nikad nemojte šutjeti kad se napada vjera".

Nakon incidenta se oglasio i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, koji je ispod slike Gospe na Instagramu napisao "Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine".

GospaDejan LovrenIncident
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