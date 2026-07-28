Vedrana Rudan je s prvim mužem prošla pakao, a evo kako izgleda čovjek koji joj je vratio mir

Poznata hrvatska spisateljica Vedrana Rudan (76) nikada nije ustručavala podijeliti detalje iz svog privatnog života s javnošću. Zbog te iskrenosti dobro je poznato da iza sebe ima dva braka, od kojih je prvi bio obilježen teškim zlostavljanjem.

U toj prvoj bračnoj zajednici provela je 14 godina te je rodila dvoje djece, sina Slavena i kćer Asju.

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Bolna prošlost

"Prvi muškarac koji je ispunjavao estetske kriterije: ramena takva, bokovi takvi, kosa takva, očaravajući osmijeh, oči takve, bio je taj. Nisam željela vidjeti druge znakove. Moj prvi suprug bio je moj otac, samo u drugom obliku i mnogo gori, mnogo perfidniji i lukaviji. Jedan dan šamar, drugi dan buket cvijeća. Siguran psihopat", ispričala je jednom Vedrana Rudan o bolnim godinama.

"Bila sam zbunjena kao i sve zlostavljane žene, jer te danas prebije, a sutra ti donese buket cvijeća i kaže: ‘Nemoj me provocirati, pa će sve biti u redu‘", svjedočila je užasnom obrascu ponašanja.

Iz pakla u mirnu luku

Dok je prolazila kroz najteži životni period, sudbina joj je ukrstila put s osam godina mlađim odvjetnikom. Ubrzo su započeli vezu, a ona je odlučila prekinuti agoniju i pokrenuti razvod od prvog supruga.

Danas sa svojim drugim mužem, odvjetnikom Ljubišom Drageljevićem (68), uživa u mirnom i stabilnom životu u Rijeci.

"Ljubiša me naučio toleranciji. Promijenio me nabolje. A moja su djeca mnogo obrazovanija od mene. Slaven je pročitao tisuće knjiga, a Asja govori četiri jezika, no ja sam im loš učenik. Više nemam vremena za učenje. Međutim, djeca su mi svojim rođenjem pokazala da postoji bezuvjetna ljubav", kazala je Vedrana.

"Bez obzira na to što učinili, ja bih stala uz njih. Ne, naravno, iza njihovih postupaka, ali sigurno uz njih", pojasnila je snagu majčinske ljubavi, piše PulsOnline.

Borba sa zdravljem

Podsjetimo, spisateljica je nedavno otkrila detalje o svojoj borbi s rakom te kritizirala hrvatsko zdravstvo.

"Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Juha, čaj, hrana kruta, meka, pranje na krevetu... Glumim kako dremuckam. Sram me je. Na koje sam grane pala", opisala je u novoj kolumni. Zbog nepodnošljivih bolova razmišljala je čak i o odlasku u Švicarsku na eutanaziju, no od te je ideje odustala zbog narušenog zdravstvenog stanja.