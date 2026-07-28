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'Kralj' neće živjeti u Philadelphiji: Radije će potrošiti milijun dolara na letove helikopterom

'Kralj' neće živjeti u Philadelphiji: Radije će potrošiti milijun dolara na letove helikopterom
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

James je sa Sixersima potpisao jednogodišnji ugovor za veteranski minimum od četiri milijuna dolara

28.7.2026.
18:07
Sportski.netHina
Grgo Jelavic/PIXSELL
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Američka košarkaška superzvijezda, 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Philadelphia 76-ersima s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.

Otkako je sve postalo javno, svaka Jamesova odluka pod posebnim je povećalom pa tako i ona da se neće preseliti u Philadelphiju. Jedan od najvećih košarkaša u povijesti živjet će s obitelji u New Yorku, a na treninge i utakmice putovat će privatnim helikopterom. Takav aranžman stajat će ga oko milijun dolara po sezoni.

Kako pišu američki mediji, NBA legenda planira ostati u svom domu na Manhattanu, odakle let do Philadelphije traje oko 45 minuta. Procjenjuje se da povratni let privatnim helikopterom stoji i do 10.000 dolara. S obzirom na 41 domaću utakmicu u sezoni i brojne treninge, James bi mogao imati više od stotinu putovanja, što znači da bi trošak prijevoza mogao dosegnuti oko milijun dolara. 

James je sa Sixersima potpisao jednogodišnji ugovor za veteranski minimum od četiri milijuna dolara. Međutim, taj iznos čini tek manji dio njegovih prihoda. Procjene govore da izvan terena zarađuje oko 80 milijuna dolara godišnje od sponzorskih ugovora, investicija i svoje medijske kompanije SpringHill.

Uz taj trošak ima i više od 300.000 dolara dodatnog poreza zbog života u New Yorku umjesto u Pennsylvaniji. Međutim, takve stvari 'kralju' ne predstavljaju financijski problem. Analitičari smatraju da je James prihvatio i znatno manju plaću kako bi klubu oslobodio prostor pod "salary capom" i omogućio stvaranje konkurentnije momčadi oko Joela Embiida, Tyresea Maxeyja i Jaylena Browna.

'Kralj' neće živjeti u Philadelphiji: Radije će potrošiti milijun dolara na letove helikopterom
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

LeBron će nositi broj 23 na dresu Philadelphia 76ersa, priopćila je ova momčad u ponedjeljak kada je službeno objavila potpisivanje ugovora s najboljim strijelcem NBA lige svih vremena.

Sixersi su na svojim društvenim mrežama objavili fotografiju Jamesovog plavog dresa kako visi u ormariću zajedno s krunom kojom su iskazali poštovanje prema njegovom nadimku "Kralj James". Istodobno je uvršten i na igrački popis momčadi na službenom mrežnom portalu Philadelphia 76ersa, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan osam milijuna američkih dolara.

"Jedva čekam vidjeti LeBrona uz Jaylena Browna, VJ Edgecombea, Joela Embiida, Tyresea Maxeyja i našu talentiranu momčad, dok ćemo raditi na tome da u Philadelphiju donesemo naslov", rekao je generalni direktor Sixersa Josh Harris u priopćenju za javnost.

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