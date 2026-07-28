Prizor koji mnogi čekaju godinama, ali ga ne dožive: 'Imali smo nevjerojatnu sreću'

Velika migracija jedno je od sedam najvećih prirodnih čuda Afrike. Svake godine više od 1,5 milijuna gnuova, uz stotine tisuća zebri i gazela, putuje između Serengetija u Tanzaniji i Masai Mare u Keniji u potrazi za svježim pašnjacima.

River crossing na rijeci Mari najpoznatiji je, ali i najnepredvidljiviji dio migracije. Životinje mogu satima ili danima čekati na obali prije nego što se odvaže prijeći rijeku, a ponekad se čak okrenu i nastave drugim putem. Zato ni dolazak u pravo doba godine ne jamči da ćete svjedočiti ovom spektakularnom prizoru.

"Iako se Velika migracija odvija svake godine, river crossing nije nešto što možete jednostavno isplanirati. Tijekom našeg safarija imali smo nevjerojatnu sreću svjedočiti prizoru koji mnogi posjetitelji čekaju godinama, ali ga nikada ne dožive", napisali su Putoholičari koji su svjedočili jednom od najrjeđih i najtraženijih prizora koje safari može ponuditi.

"Postoje trenuci na putovanjima koje planirate mjesecima, a postoje i oni koje vam jednostavno pokloni priroda. Upravo jedan takav doživjeli smo tijekom safarija u Keniji", kazali su.

Prizor koji se ne može opisati

Oni su bili na pravom mjestu u pravom trenutku te im se poklopio nevjerojatan niz okolnosti i velika doza sreće. Zbog magičnog prizora zaboravili su prašinu, umor, vrućinu i sate čekanja.

Foto: Putoholicari.hr

"Odjednom tisuće gnuova i zebri gotovo istovremeno kreću prema rijeci. Sve se pretvara u nevjerojatnu buku kopita, oblake prašine i borbu za prolazak na drugu obalu. To je prizor koji se ne može vjerno opisati fotografijama ni videom. Treba ga doživjeti", istaknuli su Putoholičari.

"Imali smo osjećaj kao da gledamo dokumentarac National Geographica, samo što smo ovoga puta bili dio njega. Priroda ovdje ne radi po rasporedu. Ne postoje jamstva ni scenarij. Upravo zato svaki veliki river crossing predstavlja pravu lutriju. Ovoga puta sreća je bila na našoj strani. I možemo bez pretjerivanja reći – uspjeli smo doživjeti ono što mnogi smatraju svetim gralom safarija.", dodali su.

Fotografije river crossinga možete pogledati OVDJE.

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