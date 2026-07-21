Najljepši zalasci sunca: Ovo su mjesta u Europi na kojima se dan pretvara u bajku

Kad sunce zalazi prema horizontu, krajolik se mijenja u paletu zlatnih, narančastih i ružičastih nijansi i stvara prizore koje se ne zaboravljaju. Europa nudi bezbroj kutaka gdje zalazak sunca spada u najljepša iskustva. Ovo su samo neka od najzanimljivijih.

Jedno od najpoznatijih mjesta gdje se zalazak sunca posebno ističe je gradić Oia na grčkom otoku Santoriniju. Bijele kuće s plavim krovovima, litice iznad tirkiznog mora i sunce koje nestaje iza veličanstvenog vulkanskog kratera stvaraju jedan od najnezaboravnijih pogleda na cijelom Sredozemlju. Samo treba pronaći mjesto gdje u tim rijetkim trenucima neće biti toliko ljudi, tada je pogled zaista zadivljujući.

Foto: Palomba Alizee/Only World/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Zapanjujuće večeri nudi i Algarve u Portugalu, posebno obala kod grada Portimãa. Zlatne litice, kameni lukovi i beskrajni Atlantik još su impresivniji pri zalasku sunca.

Foto: jan wehnert/Alamy/Profimedia

Za romantiku se isplati otići i u Toskanu, točnije u područje Val d’Orcia. Zalazak sunca ovdje ne pripada moru, već valovitom krajoliku punom vinograda, čempresa, starih imanja i kamenih sela. Mekana večernja svjetlost pretvara brežuljke u bajkovitu scenu, što je i razlog zašto ovamo dolaze fotografi iz cijelog svijeta.

Ako ste više gradski tip, mogli bi vam se svidjeti zalasci sunca u Dubrovniku. Sunce koje zalazi nad Jadranskim morem, narančasti krovovi starog grada i siluete okolnih otoka stvaraju jedinstvenu atmosferu koju je najbolje uživati s gradskih zidina ili vidikovaca iznad luke.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell/Xinhua News/Profimedia

Dramatičniji prizor nude Farski otoci ili škotski Isle of Skye, gdje se svjetlo zalazećeg sunca naslanja na visoke litice, divlje planine i burni Atlantik.

Foto: Jürgen Weginger/Alamy/Profimedia

Sličnu atmosferu nude i litice u okrugu Clare u Irskoj, primjerice područje Liscannor. To je mjesto gdje priroda djeluje gotovo beskrajno.

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