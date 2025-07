Sin Carla Ancelottija počinje sa samostalnom karijerom, iznenadio odabirom prvog kluba

Davide Ancelotti, sin i pomoćnik Carla Ancelottija ima prvi samostalni posao u trenerskoj karijeri. Vodit će brazilski Botafogo koji je prije desetak dana u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva ispao od Palmeirasa.

Tada je smijenjen Renato Paiva, a na njegovu poziciju dolazi Davide Ancelotti. Krajem prošle sezone nagađalo se da će Davide od sljedeće sezone krenuti sa samostalnom trenerskom karijerom to je palo u vodu nakon što je Davide odlučio pratiti oca na klupi brazilske reprezentacije, ali ipak, od ovog tjedna, Davide će početi posao kao glavni trener Botafoga.

Klub je u vlasništvu američkog investitora Johna Textora, koji također posjeduje dionice Lyona i Crystal Palacea, a upravo on je Ancelottiju ukazao povjerenje za vođenje ambicioznog projekta u Brazilu. Botafogo je prošle godine osvoji južnoameričku Copu Libertadores po prvi puta u klupskoj povijesti.

