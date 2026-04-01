Engleski velikan prijavio nevjerojatan gubitak: Uvjerljivi rekord za jednu sezonu

Londonski premijerligaš Chelsea prijavio je gubitak od 262.4 milijuna funti za sezonu 2024/25. što je najveći gubitak u jednoj godini u povijesti engleskog nogometa.

Dosadašnji najveći gubitak u jednoj sezoni od 194.9 milijuna funti imao je Manchester City za 2010/11.

Plavima sa Stamford Bridgea nije pomogao niti rast prihoda na 490.9 milijuna funti zahvaljujući osvajanju Konferencijske lige i zauzimanju četvrtog mjesta u engleskom prvenstvu.

"Operativni troškovi porasli su prvenstveno zbog povratka nastupima u eurokupovima što je značajno povećalo izdatke na dane održavanja utakmica", objasnili su iz Chelseaja.

