STRAŠAN IZNOS /

Engleski velikan prijavio nevjerojatan gubitak: Uvjerljivi rekord za jednu sezonu

Foto: Loic Baratoux/Zuma Press/Profimedia

Dosadašnji najveći gubitak u jednoj sezoni od 194.9 milijuna funti imao je Manchester City za 2010/11

1.4.2026.
Hina
Londonski premijerligaš Chelsea prijavio je gubitak od 262.4 milijuna funti za sezonu 2024/25. što je najveći gubitak u jednoj godini u povijesti engleskog nogometa. 

Dosadašnji najveći gubitak u jednoj sezoni od 194.9 milijuna funti imao je Manchester City za 2010/11.

Plavima sa Stamford Bridgea nije pomogao niti rast prihoda na 490.9 milijuna funti zahvaljujući osvajanju Konferencijske lige i zauzimanju četvrtog mjesta u engleskom prvenstvu.

"Operativni troškovi porasli su prvenstveno zbog povratka nastupima u eurokupovima što je značajno povećalo izdatke na dane održavanja utakmica", objasnili su iz Chelseaja.

