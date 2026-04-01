Barbarez u suzama, Džeko otkrio kada će se vratiti, a predsjednik govorio o premijama

Bosna i Hercegovina u utorak navečer ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti svladavši Italiju nakon jedanaesteraca i tako se plasirala na Svjetsko prvenstvo 2026., drugo u svojoj povijesti.

Dan nakon pobjede i velike fešte, izbornik Barbarez i kapetan Edin Džeko bili su na pres konferenciji. Sve je zanimalo u kakvom je stanju Džekino rame. "Što znam, zadesilo me sve to. Opet kažem, imam osjećaj da je to sve sudbina da se dogodi u posljednjoj sekundi utakmice i onda ne mogu pucati penal i onda neko da gol umjesto mene. Tko zna, možda da sam pucao i ne bih dao gol. Sve to dolazi "odozgo". Ruka nije najgore, najvjerojatnije neće trebati operacija, nadam se da ću kroz mjesec biti nazad", rekao je Džeko.

Izbornika Barbareza pitali su što mu je bilo u glavi tijekom zagrljaja sa sinovima u Cardiffu. "Ta iskrenost je jedini put. Mi možemo samo zajedno, a mi ne možemo bez Vas. Treba imati realnosti, to je put koji nas vodi ka ovakvim stvarima. Oni su krivi zato što sam ja zaplakao. Nisu me doživjeli u mojoj karijeri, možda stariji sin malo. Za njih je ovo ponos. Njihova ljubav prema ovoj državi je ogromna i to me čini sretnim. Zato su te suze radosnice bile tu, nema puno razmišljanja tu. Pustiš sve što je iz sebe, tako je bilo i jutros. Pitali su me je li bilo nešto i ružno tokom suza, rekoh nije samo sam sretan", ispričao je Barbarez.

Plan za SP?

"Jutros smo bacili plan. Gledali smo datume i sve. Vidjet ćemo još uvijek. Puno posla je ispred nas. Prvo ovdje moram odmah reći da nam je drago što smo se plasirali. Cilj je da to bude ozbiljno i kako treba. Ne treba se nitko bojati. Organizacija će biti vrhunska i što se tiče igrača i pristupa. Krajem svibnja planiramo pripreme i utakmice, vjerujte ja jedva čekam samo to i 12.06. i 21 sat po ovom vremenu i to je moj životni san", kazao je Barbarez na rubu suza.

Predsjednika saveza Vicu Zeljkovića pitali su za premije igračima.

"Moram pohvaliti i igrače i kapetana i izbornika. To njima nije bilo u fokusu i to im nije bila motivacija. Međutim, mi ćemo u skladu s pravilnikom Saveza vezan za premije obaviti razgovore i sigurno da će svi biti zadovoljni. Nećemo ostaviti prostora da netko bude nezadovoljan. Moram to ponoviti, sve pohvale kompletnom stručnom stožeri, svim igračima i kapetanu. Njima to nije bio motiv, pa ni tema, ali ćemo imati sastanke oko toga", završio je Zeljković.

