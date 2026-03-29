Daliću, vidite li ovo? Ancelotti sprema specijalnu taktiku za Hrvatsku, evo o čemu se radi

Carlo Ancelotti, izbornik nogometne reprezentacije Brazila, sprema specijalnu taktiku za prijateljsku utakmicu s Hrvatskom u Orlandu u srijedu od 02:00 po našem vremenu. Utakmicu Hrvatske i Brazila možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo. To će biti posljednja provjera za Brazil prije nego što 18. svibnja bude objavljen konačni popis igrača za Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi nadolazećeg ljeta.

Brazilski Globo Esporte piše kako Carlo Ancelotti testira različite varijante sastava, a prema svemu sudeći Danilo je ozbiljan kandidat za mjesto desnog beka umjesto Wesleya. Takav dojam proizlazi iz taktičkog treninga održanog u subotu u Orlandu, gdje se Brazil priprema za utakmicu.

Ancelotti kombinira sastav

Talijanski stručnjak podijelio je igrače u skupine kako bi radio na obrambenim i napadačkim zadacima. Isprobao je više opcija, no činjenica da je Danilo dobio mjesto u jednoj od obrambenih linija sugerira kako bi mogao imati važnu ulogu.

Momčad je podijeljena na ofenzivni i defenzivni dio. U jednoj postavi obranu su činili igrač Flamenga, Bremer, Léo Pereira i Douglas Santos, dok su u veznom redu igrali Casemiro i Andrey Santos. U drugoj kombinaciji na desnoj strani bio je Ibañez, uz Marquinhosa, Vitora Reisa i Kaikija Bruna, a sredinu su držali Fabinho i Danilo Santos. Brazil je u međuvremenu ostao bez Raphinhe i Wesleya, koji su napustili kamp, a konačnu odluku o početnoj postavi Ancelotti će donijeti u ponedjeljak.

Povratak kapetana, Vinícius odmarao

Pozitivne vijesti stižu iz liječničkog tima. Kapetan Marquinhos ponovno trenira s loptom nakon problema s kukom zbog kojih je propustio susret s Francuskom. Iako bi trebao biti spreman, vjerojatno će krenuti s klupe. S druge strane, Vinícius Júnior nije trenirao u subotu iz predostrožnosti, ali se očekuje da će biti spreman za utakmicu.

