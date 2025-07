Bivši sportski direktor Hajduka zasjeo na vrh portugalskog velikana

Mario Branco, bivši sportski direktor Hajduka, imenovan je za novog sportskog direktora lisabonske Benfice, objavio je renomirani talijanski insajder Fabrizio Romano. Branco je u Hajduku obnašao tu funkciju od ljeta 2016. do proljeća 2018., za vrijeme predsjedničkog mandata Ivana Kosa.

Osim splitskog kluba, Branco je karijeru nastavio u nizu klubova, uključujući Leixões, Astru Ploiești, Estoril, PAOK i Famalicão, dok je posljednje tri godine bio ključna figura Fenerbahçea. U Turskoj se istaknuo velikim imenima koja je doveo poput Josea Mourinha, Dominika Livakovića, Edina Džeke i Dragana Tadića.

🚨🦅 Mario Branco has been appointed as new Benfica General Football Director.



New chapter for Branco after Fenerbahçe project, now ready for Benfica. pic.twitter.com/RtbbNL48hz