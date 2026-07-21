Beljo za ovaj lakat nije dobio ni žuti: Ovakvo udaranje često završi i izravnim crvenim

U prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka zagrebački Dinamo je u Švicarskoj kod Thuna odigrao 1-1 (0-1).

Švicarski prvak je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeua, a u 86. minuti je izjednačio Miha Zajc. Uzvrat je za sedam dana na Maksimiru.

Blijedi su bili Plavi u Švicarskoj, a lošu je utakmicu odigrao i Dion Drena Beljo koji je je u 31. minuti laktom udario Fehra, a nije dobio niti žuti karton.

Usporena snimka pokazuje kakav je to udarac Belje bio, a i za blaže udarce od ovakvih viđali smo reakcije VAR-a i izravni crveni karton.

Dobro je prošla plava devetka, a ovakve ulaske u skok morao bi izbjegavati u širokom luku. Start pogledajte u videu iznad teksta.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.