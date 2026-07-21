FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IMAO SREĆE /

Beljo za ovaj lakat nije dobio ni žuti: Ovakvo udaranje često završi i izravnim crvenim

Dobro je prošla plava devetka, a ovakve ulaske u skok morao bi izbjegavati u širokom luku

21.7.2026.
22:56
Sportski.net
Kjetil Waber/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

U prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za Ligu prvaka zagrebački Dinamo je u Švicarskoj kod Thuna odigrao 1-1 (0-1). 

Švicarski prvak je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeua, a u 86. minuti je izjednačio Miha Zajc. Uzvrat je za sedam dana na Maksimiru. 

Blijedi su bili Plavi u Švicarskoj, a lošu je utakmicu odigrao i Dion Drena Beljo koji je je u 31. minuti laktom udario Fehra, a nije dobio niti žuti karton. 

Usporena snimka pokazuje kakav je to udarac Belje bio, a i za blaže udarce od ovakvih viđali smo reakcije VAR-a i izravni crveni karton. 

Dobro je prošla plava devetka, a ovakve ulaske u skok morao bi izbjegavati u širokom luku. Start pogledajte u videu iznad teksta. 

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr. 

DinamoThunDion Drena BeljoLakat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike