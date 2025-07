Skandal u Kataloniji! Barcelonin avion za Japan je već bio spreman, a onda je put naglo otkazan

Barcelona je trebala dio svojih priprema za novu sezonu odraditi na istoku Azije u Japanu i Južnoj Koreji, ali netom prije polaska, katalonski je klub objavio da otkazuje put u Japan.

U nedjelju su trebali odigrati utakmicu protiv Vissel Kobea, ali do nje neće doći dok se o putu u Južnu Koreju još raspravlja. Uzrok otkazivanju Japana jest kršenje ugovora vezanog za isplate koje su organizatori obećali Barceloni za sudjelovanje u utakmicama, javlja ESPN.

„Klub je bio prisiljen suspendirati naše sudjelovanje u utakmici zakazanoj za sljedeću nedjelju u Japanu zbog ozbiljnog kršenja ugovora od strane promotora“, navodi se u izjavi Barçe.

Južna Koreja još moguća

„Međutim, klub će razmotriti prilagodbu dijela ljetne turneje u Južnoj Koreji, gdje su zakazane dvije utakmice protiv FC Seoula i Daegua (4. kolovoza), pod uvjetom da promotor ispuni određene uvjete. Ako se ti uvjeti ispune, klub će u narednim danima otputovati u Južnu Koreju. Barcelona žali zbog ovog incidenta i utjecaja na veliku zajednicu navijača Barçe u Japanu", stoji u priopćenju kluba.

