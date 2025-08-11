PUTUJUĆA BLAUGRANA /

Barcelona će po prvi put u povijesti odigrati utakmicu La Lige izvan Španjolske

Foto: Profimedia

Pravila novca diktiraju velike promjene u španjolskom nogometu

11.8.2025.
23:07
HINA
Profimedia
Španjolski nogometni savez (RFEF) odobrio je zahtjev Villarreala i Barcelone za preseljenje njihove ovosezonske prvenstvene utakmice sa stadiona La Ceramica u Miami.

Nakon dopuštenja, RFEF će proslijediti zahtjev UEFA-i koja mora započeti proceduru kod FIFA-e za autorizaciju premještanja utakmice. Osim RFEF-a, UEFA-e i FIFA-e, dopuštenje za odigravanje utakmice španjolskog prvenstva u Miamiju moraju dati i Nogometni savez SAD-a te CONCACAF. 

Dvoboj Villarreala i Barcelone trebao bi se igrati 20. prosinca, a ako uistinu dođe do njegovog preseljenja u Miami bit će to prva utakmica španjolskog prvenstva koja će se odigrati u inozemstvu u povijesti.

La LigaBarcelonaVillarreal
