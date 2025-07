Arsenal završava kupovinu najtraženijeg napadača Europe: Samo su za jednog igrača platili više

Talijanski insajder za transfere Nicolo Schira tvrdi da je Arsenal u završnoj fazi pregovora kad je u pitanju kupovina Viktora Gyokeresa. Sjajni švedski napadač stići će iz lisabonskog Sportinga i trebao bi potpisati ugovor do 2030. Navodno je odbio nekoliko zdašnih ponuda samo kako bi se pridružio Arsenalu.

Gyokeres će Arsenal koštati oko 80 milijuna eura što će ga učiniti drugom najskupljom akvizicijom u povijesti kluba. Arsenalov rekord drži Declan Rice koji je iz West Hama stigao za oko 115 milijuna eura, a granicu od 80 milijuna probili su još samo za Nicolasa Pepea. Arsenal je već dugo u potrazi za 'pravom devetkom' koja bi predvodila napad Topnika. Prošlu sezonu izgurali su s tzv. 'lažnom devetkom', a na toj poziciji najviše su se rotirali Kai Havertz i Mikel Merino.

