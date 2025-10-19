Arapi uz pomoć legende preuzimaju velikana i grade mega stadion?

Prema pisanju britanskog tabloida TheSun, skupina milijardera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kontaktirala je Davida Beckhama s idejom preuzimanja engleskog velikana Manchester Uniteda.

Nepoznat konzorcij investitora iz UAE-a navodno planira otkupiti dionice američke obitelji Glazer koja je većinski vlasnik jednog od najvećih europskih klubova. Kako bi si povećali šanse Arapi su zatražili potporu klupske legende Davida Beckhama.

Glazeri napokon odlaze?

Mirror pak navodi kako konzorcij želi da bivša engleska zvijezda djeluje kao ambasador njihove ponude s obzirom na njegovu svjetsku slavu i postojeće vlasničke udjele u Inter Miamiju Lionela Messija i engleskom niželigašu Salford Cityju čiji je vlasnik s još nekoliko igrača iz popularne generacije Unitedovih igrača iz akademiji iz sezone 1992.

Arapi bi pedesetogodišnjem Beckhamu, čije se bogatstvo procjenjuje na 300 milijuna funti, ponuditi i priliku da uloži u United. Beckhamova svjetska slava navodno ga je učinila glavnim kandidatom za tu ulogu, ispred drugih legendi Crvenih vragova poput Erica Cantone i Waynea Rooneya.

Beckham je, kao i većina navijača Manchester Uniteda, bio veoma kritičan prema Glazerovih 20 godina vlasništva nad Unitedom – tijekom kojih su klub opteretili dugom, ostvarili veliku potrošnju (oko 1,2 milijarde funti) te izvlačili novac iz kluba. United, koji već dugo nije dobar kao u vrijeme Sir Alexa Fergusona prošle je sezone doživio jednu od najvećih sramota u svojoj povijesti završivši 15. u ligi i izgubivši finale europske lige protiv Tottenhama.

Procjenjuje se da United vrijedi oko 2 milijarde funti, no Glazeri navodno traže oko 5 milijardi kako bi prodali svoj udio. Treba podsjetiti i kako su prošle godine Glazeri prodali dio Uniteda britancu Sir Jimu Ratcliffeu i njegovoj tvrtki Ineos, koji je za 25 posto kluba platilo 1,2 milijarde funti.

Mega stadion

Britanski milijarder Ratcliffe pobijedio je konkurenciju, uključujući katarskog šeika Jassima, u postupku nadmetanja kada su Glazeri najavili da su otvoreni za potpunu ili djelomičnu prodaju.

Ranije ovog mjeseca, SunSport je otkrio da je vijest o navodnoj ponudi za United zbunila izvore unutar kluba. Saudijski državni dužnosnik Turki Alalshikh sugerirao je da klub vodi razgovore o mogućoj prodaji kluba. Njegove veze s milijarderom Rodolphem Saadeom mogle bi objasniti javnost zašto se ta priča plasira. Saade je predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke CMA CGM Group, koja je nedavno preuzela Freightliner, a oni posjeduju zemljište oko Old Trafforda, ključno za planove izgradnje novog stadiona s 100.000 sjedala.

