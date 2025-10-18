NE STAJE /

Ronaldo promašio jedanaesterac pa zabio golčinu

Foto: Samuel Carreno/imago Sportfotodienst/profimedia

Al Nassr se trenutno nalazi na prvom mjestu s maksimalnih 15 osvojenih bodova.

18.10.2025.
23:25
Sportski.net
Samuel Carreno/imago Sportfotodienst/profimedia
U utakmici petog kola Saudijske Premier lige, Al Nassr Cristiana Ronalda pobijedio je 5:1 protiv Al Fateha. Igrač utakmice bio je Joao Felix s tri pogotka, dok je naš Marcelo Brozović izašao iz igre u 19. minuti. Utakmicu je obilježila golčina Cristiana Ronalda iz 16. minute kada je sa samog ruba šesnaesterca pogodio "rašlje". Minutu prije toga promašio je jedanaesterac.

 

Al Nassr se trenutno nalazi na prvom mjestu s maksimalnih 15 osvojenih bodova. Osim Ronalda i Joaa Felix zabio je i Kingsley Coman, dok je utješni pogodak za goste postigao Sofiane Bendebka.

 

Al Nassr, Cristiano Ronaldo
