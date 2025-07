Ništa od velikog transfera u Hajduk! Bivši vatreni nije pristao na Vučevićeve uvjete

Čini se da ništa od velikog transfera na Poljudu koji su mnogi očekivali. Naime, kako javlja Dalmatinski portal, Ante Rebić neće postati novi član Hajduka.

Dalmatinski portal piše kako Rebić nije pristao na financijske uvjete koje mu nudi Hajduk, a Goran Vučević limit plaće za igrače je limitirao na 350 tisuća eura. Ante Rebić smatra da je to premalo za igrača njegova kalibra. On ima ponude iz Azije vrijedne i preko 2 milijuna eura, ali preferirao bi povratak u Hrvatsku. Ipak, ne toliko da bi pristao na Hajdukovu plaću.

Nova garnitura u Hajduku ne želi ugovore koji bi financijski ugrozili Hajduk i Rebić će novi angažman morati potražiti negdje drugdje. Bijeli se pak okreću novim dolascima, navodno se sprema nekoliko njih.

