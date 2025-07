Realov vratar na udaru nacije zbog jedne riječi, u videu se pojavljuje i Modrić

Real Madrid u srijedu u 21 sat po našem vremenu igra polufinale Svjetskog klupskog prvenstva protiv PSG-a. Pobjednika u velikom, prvom finalu ovakvog Svjetskog prvenstva čeka Chelsea.

Dan prije utakmice, Real je na svojim društvenim mrežama objavio kratki video u kojem igrači na svojem jeziku trebaju reći riječ "polufinale". U videu se pojavljuje i Luka Modrić s hrvatskim jezikom. Tu su i Vinicius s brazilskim portugalskim, Arda Güler s turskim, Jude Bellingham s engleskim, Kylian Mbappé s francuskim, Rüdiger s njemačkim i tako dalje. Posebnu reakciju je izazvao ukrajinski vratar Andriy Lunin koji je riječ izgovorio na ruskom jeziku.

🤔 How do you say semi-final in YOUR language? pic.twitter.com/lWz3FjMg2Q — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 8, 2025

Iako je razlika tek u jednom glasu, bilo je to dovoljno da izazove brojne negativne reakcije Ukrajinaca na društvenim mrežama. Trećina Ukrajinaca govori materinjim ruskim jezikom, ali iz dobro poznatih razloga se posljednjih godina preferira ukrajinski jezik.

POGLEDAJTE VIDEO: S razlogom nosi desetku: Dinamo od njega očekuje puno, a evo kako je za RTL Danas najavio novu sezonu