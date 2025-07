Španjolski prvoligaš posvetio objavu Rakitiću: 'Ivane, želimo ti sve najbolje'

Nakon što je hrvatski nogometaš Ivan Rakitić izvijestio u ponedjeljak da završava igračku karijeru od njega se oprostio i španjolski prvoligaš Celta Vigo premda nikada nije zaigrao za nju.

'Suočili smo se s njime mnogo puta i nikada nije bilo lako. Uvijek je bio elegantan. Ivane, želimo ti sve najbolje u tvom idućem poglavlju', poručila je Celta iz lučkog grada Viga putem društvene mreže X.

Rakitić, 37-godišnji vezni igrač, prošle sezone je nastupao za splitski Hajduk gdje će nastaviti raditi kao pomoćnik sportskog direktora.

U Španjolskoj je igrao od 2011. do 2024. nastupajući za Sevillu i Barcelonu. Protiv Celte je igrao 18 puta pri čemu je upisao devet pobjeda, pet remija i četiri poraza. Zabio joj je četiri gola.

Barcelona i Sevilla su u ponedjeljak putem svojih internetskih stranica izvijestile da je Rakitić "njihova legenda". Podsjetile su na uzorno ponašanje bivšeg hrvatskog reprezentativca te na njegovu predanost na terenu i trofeje koje je osvojio s njima.

Rakitić je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka 2015. godine, a sa Sevillom je došao do pehara Europske lige 2014. i 2023. godine.

