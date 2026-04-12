Borna Sosa objavio fotografiju: Pogledajte tko ga je došao podržati, i to u dresu

Crystal Palace u nedjelju je na domaćem terenu pobijedio Newcastle velikim preokretom u drugom poluvremenu u 32. kolu engleske Premier lige.

William Osula doveo je goste u vodstvo u 43. minuti. Ipak, u drugom poluvremenu Jean Philippe Mateta je dva puta zabijao i Palace je došao do tri boda i prestigao Newcastle na tablici. Obje momčadi imaju 42 boda, deset manje od petoplasiranog Liverpoola.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa upisao je nastup, ali je ušao tek u šestoj minuti sudačke nadoknade. Nakon utakmice Sosa je objavio fotografiju s Andrejem Kramarićem koji je došao u London podržati Sosu, a utakmicu je gledao u dresu Crystal Palacea.

