Alžirski napadač praktički je već igrač Dinama: Insajder otkriva detalje transfera

Dolazak alžirskog ofenzivca Monsefa Bakrara u Dinamo praktički je gotovo stvar, tvrdi talijanski stručnjak za transfere Lorenzo Lepore. On iznosi i detalje posla te tvrdi kako će Plavi Bakrarovom aktualnom klubu, New York Cityju, isplatiti oko milijun eura odštete te će im pripasti i 15 posto od Alžirčevog budućeg transfera.

Dinamo ga je pratio već neko vrijeme te su ga u klubu navodno htjeli i neki bivši treneri poput Igora Bišćana i Sergeja Jakirovića. Bakrar dolazi i s iskustvom igranja u HNL-u gdje je već nosio dres Istre 1961 za koju je postigao osam pogodaka u 33 nastupa u HNL-u. Ove sezone ne igra ni približno toliko dobro te je u 21 utakmici postigao samo dva pogotka.

