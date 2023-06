Znate li za plavi autobus s velikim napisom Hrvatska i grbom HNS-a? Možda ste takav autobus jednom vidjeli u svom gradu...

E vidite, njega vam vozi Alen Raspor iz Rijeke koji, kad se počeo baviti autoprijevozništvom, nije mogao ni sanjati da će jednog dana biti vozač hrvatske nogometne reprezentacije...

'Ako što i čujem držim za sebe i nikom ne govorim'

Za njega govore kako je čuvar svih tajni Vatrenih...

"Ja samo vozim i usredotočen sam na vožnju kako bi što sigurnije i ugodnije dovezao dečke do mjesta na koje oni trebaju stići. Istina je da ono što se dogodi u autobusu i ostaje u autobusu, to je zlatno pravilo kod nas vozača (smijeh)... Šalu na stranu, ne događa se ništa spektakularno sad da bi čuvao neke tajne ili bio čuvar nekih tajni. Dobro, naravno da ima nekih priča i da neke stvari po difoltu čuješ, ali ja to držim za sebe i čuvam poslovnu tajnu kao takvu. Dobro, neke tajne znam, ali nije to sad ništa spektakularno. Kako bilo, osjećam se kao dio reprezentacije, obitelji što reprezentacija i je", kazat će Alen Raspor koji je stalni vozač hrvatske nogometne reprezentacije...

"Dečki su stvarno odlični, a meni je gušt njih voziti po utakmicama, na treninge, po Hrvatskoj i okolici, gdje god treba. Svi reprezentativci, od senatora pa do mlađih su stvarno OK. Sve je stvarno super. Znam da mnogi profesionalni vozači sanjaju da voze Vatrene, ali evo meni se taj san ispunio i sretan sam zbog toga."

'Povratak reprezentacije iz Katra najviše pamtim'

Alen Raspor vozač je Vatrenih dvije godine i uglavnom ih vozi po Hrvatskoj, ali i po okolnim zemljama primjerice Austrija itd... Naravno, svugdje dalje naši nogometaši, izbornik Zlatko Dalić i stručni stožer, kao i izaslanstvo HNS-a, putuju avionom...

"Vozim ih kad su pripreme, kad odlaze na utakmice avionom vozim ih na aerodrom ili kad igraju utakmice negdje u Hrvatskoj ili u blizini, u susjedstvu... Kad su igrali u skupini ovosezonske Lige nacija protiv Austrije u Beču onda sam ih vozio u austrijsku prijestolnicu. To mi je recimo bilo zanimljivo iskustvo i baš fora jer je bilo puno naših navijača i svi su nas pozdravljali u Beču. Baš je bila sjajna atmosfera. Autobusom smo se, kako smo se približavali stadionu, lagano probijali kroz gužvu. Mislim, policija očisti sve ulice kojima se krećemo, ali uz cestu je bilo jako puno naših navijača, kao i oko stadiona, baš je bilo krcato."

No jedan događaj, odnosno zadatak posebno pamti...

"Nikad neću zaboraviti doček reprezentativaca nakon povratka sa Mundijala iz Katra. To je bilo baš izazovno jer smo se probijali kroz gužvu i išli smo sporo. a samim time je taj put dosta dugo trajalo, Doduše, ne toliko kao kolegi 2018., ali bio je to jedan pozitivni kaos na zagrebačkim ulicama."

'Dečki niti malo nisu umišljeni'

Alen nam je tvrdi kako dečki niti malo nisu umišljeni nego upravo suprotno - normalni su, skromni i pristupačni...

"Možda će vam se sad činiti kako ih iz nekih poslovnih kodeksa hvalim, ali stvarno su svi prva liga. Nikakvih problema nikad nema s njima i uvijek je dobra atmosfera. Baš su srdačni. Ja sam baš sa svima OK. Ne mogu reći da smo prijatelji, ali mogu kazati kako smo poznanici, s nekima i dobar. Svi su skromni - igrači, stožer, izbornik, baš svi..."

Nije htio nikog posebno izdvajati da mu je najdraži...

"Sa svima sam dobar. Naravno da se skompaš kroz posao s dečkima, to je normalno... Gledajte, kad si često s njima, kad ih voziš i kroz taj posao vozača paziš i brineš o njihovoj sigurnosti, jer vozač je u tom trenutku odgovoran za njih kao takve, naravno da onda i poraze i pobjede osjećaš i dijeliš s njima, to je normalno. Hvala Bogu, puno više pobjeđuju nego što tuguju. Da se razumijemo, i prije nego što sam bio vozač išao sam na utakmice, pratio nogomet, igrao sam nogomet".

'Vida je veseljak, a Luka lider'

Alen nam navodi kako su svi reprezentativci za feštu i zafrkanciju, a jedan je po tom pitanju ispred svih...

"Domagoj Vida. Njega nekako najviše čujem kad vozim da se zafrkava u busu, da baca neke fore... Vida je baš veseljak, dobri duh reprezentacije. Luka Modrić je skroman i iskren, ali isto tako veliki je autoritet dečkima. Baš ga poštuju i svi ga cijene.

Reprezentativci sami puštaju muziku u busu. Imaju svoje zvučnike i želje, a prednjače pritom uglavnom domoljubne...

'Najviše slušaju hrvatske i domoljubne pjesme'

"Thompson - Lijepa li si, Mate Mišo Kovač, uglavnom hrvatske... Obično kad se ide na stadion, na utakmici, onda postoji CD s par domoljubnih pjesama koje ih dižu. I neke navijačke tipa Zaprešić Boysi. To kad se ide iz hotela do stadiona, a ovako kad se vozimo prema drugom gradu slušaju najviše hrvatske pjesme."

Uglavnom, svaki reprezentativac sjedi na svom mjestu u autobusu.

"Koncentracija na utakmicu je velika, zna među njima prije utakmice biti i tišina. Bilo je i dobrih 'tuluma' u busu kao spomenuta fešta nakon povratka iz Katra."

Nije nam mogao potvrditi da li reprezentativci popiju koju pivicu nakon velikih pobjeda...

"Moguće, ali stvarno ne znam, ne vidim jer sam za volanom, a nije da se sad baš okrećem u vožnji kako bi gledao što oni rade", zaključio je Alen Raspor.