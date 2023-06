UŽIVO

Final Four Lige nacija

Mjesto održavanja: De Kuip (Rotterdam)

Početak: 20.45

Nizozemska - Hrvatska 0-0

Mogući sastav Vatrenih protiv Nizozemske:

Livaković - Juranović, Šutalo, Vida, Perišić - Modrić, Brozović, Kovačić – Pašalić, Kramarić, Ivanušec

Došao je i taj dan kad na nogometni travnjak izlazi hrvatska nogometna reprezentacija. U trećem izdanju Lige nacija brončani Vatreni iz Katra i srebrni iz Rusije s Mundijala, igraju utakmicu za finale natjecanja koje im u prva dva izdanja i nije baš ležalo, a kojeg su zahvaljujući svojoj kvaliteti i briljantnosti učinili svima nama omiljenim, pa i sebi samima...

Više od 14 000 hrvatskih navijača

Suparnik Hrvatskoj na Kuipu u Rotterdamu, pred više od 14 000 hrvatskih navijača, bit će jaka Nizozemska. Dva uzastopna postolja na Mundijalu su zalog samopouzdanja Dalićevim jurišnicima.

Međutim, postoji život reprezentacija između toga, a linija pulsa itekako se pritom očitava kod naših.

Oranje igrale finale Lige nacija

Nizozemska je, nakon dva preskočena turnira (EP 2016. i SP 2018.), bila u finalu Lige nacija 2019., u osmini finala EP-a 2021. baš kao i Hrvati, uspješna u kvalifikacijama za SP 2022., gdje su izgubili od kasnijeg svjetskog prvaka Argentine, kao i Hrvatska, te su potom vrlo kvalitetno odradili Ligu nacija 2022./23.

Znači, naša nogometna reprezentacija ima medalju iz Katra u odnosu na Oranje i to veseli. Naravno da to ne mora značiti ništa, ali je dokaz da su naši nogometna velesila. Stoga, bit će to sudar dviju nogometnih velesila, giganata koji imaju istu ambiciju - proći u finale Lige nacija.

Kao što smo to već spomenuli, Nizozemci već imaju to jedno finale Lige nacija pa je tako to malo iskustvo na njihovoj strani. Isto tako, Nizozemska je po rejtingu FIFA na 6. mjestu, ispred 7. Hrvatske.

Nizozemci prema Transfermarktu vrijedniji od Hrvatske

Procjena vrijednosti prema Transfermarktu njihova rostera je 629, a Hrvatske 276 milijuna. Iako je razlika u vrijednosti na strani domaćina, sve drugo je tu negdje (osim te medalje, točnije dvije na zadnja dva SP-a koju ima Hrvatska - srebro i bronca), pa je jasno da nas očekuje utakmica u kojoj će nijanse odlučivati.

"Bez obzira kako završio ovaj turnir, osam, devet dana smo radili sjajno, s puno energije i motiva, kao da je početak sezone, a ne kraj," kazao je Dalić jučer na pressici na stadionu De Kuip i dodao:

Zlatko Dalić: 'Došli smo osvojiti medalju'

"Došli smo na završni turnir i želimo uživati. Plasman među četiri reprezentacije je veliki rezultat, ali to naravno želimo poboljšati s medaljom. Neće biti lako, očekuje nas domaćin koji je bio vrh svjetskog nogometa i sada se vraća na stare pozicije. Mi smo došli osvojiti medalju, napraviti što je bolji rezultat. Nema govora da će netko doma, nitko ne želi ići doma. Želimo ispisati povijest, spremni smo za velike stvari, dat ćemo sve od sebe," naglasio je izbornik Hrvatske kojem nije (opet) bilo drago što se mediji bave početnim sastavom...

Dalić pripremio iznenađenje

"Vraćam se na istu temu, objavljuju se sastavi, ali to je vaš posao. Telefoni rade, zove se i pita se, to je vaše. Hvala vam na tome,", izjavio je Dalić.

Prema posljednjim informacijama, Dalićevo iznenađenje za Nizozemsku bi trebao biti Ivan Perišić na lijevom beku kao jedna ofenzivnija varijanta na toj braničkoj poziciji.

Problemi s Gvardiolovim trbušnim zidom otvorili su "rupu" u obrani, Dalić ima nekoliko rješenja, a najbliži sastavu je Domagoj Vida, za kojega se očkuje da će dobiti prednost ispred Martina Erlića.

Najveća dilema je bila pozicija lijevog beka

Najveća je dilema bila pozicija lijevog beka,što je prirodna pozicija Borne Sose i Borne Barišića, no čini se da će oni ostati na klupi.

Na toj poziciji je, naime. u utakmici za treće mjesto na Svjetskom prvenstvuu zaigrao (i jako dobro odigrao) Ivan Perišić i očekuje se da će baš on krenuti na lijevom beku. To bi trebalo biti najveće iznenađenje za Nizozemce.

Brozović spreman i motiviran

Kapetan Luka Modrić i Mateo Kovačić nisu upitni, baš kao niti Marcelo Brozović iako je iza njega subotnje finale Lige prvaka.

"Znate kakav je Broz, spreman je i motiviran. On nikada nije bio upitan. Igrao je sjajno u finalu, očekujem da će to ponoviti i sutra," rekao je Dalić.

Mjesto u napadu trebao bi zauzeti Andrej Kramarić, uz kojega će na krilima biti Mario Pašalić, te Luka Ivanušec.

Goran Vlaović u studiju Net.hr-a: 'Imamo zamjene za sve pozicije'

Jučer je u studiju Net.hr-a gostovao proslavljeni bivši hrvatski nogometaš Goran Vlaović koji nam je rekao kako je snaga ove Hrvatske što ima dobru pokrivenost na svim pozicijama i da se zbog toga ne moramo bojati, bez obzira koga god izbornik bude stavio u prvih 11 i kasnije tijekom igre.

"Imamo zamjene za sve pozicije i to kvalitetne zamjene. Očekujem i nadam se osvajanju Lige nacija, da ne budem pretjerano skroman. Mislim da smo mi u većoj prednosti generalno gledajući, onako igrački u odnosu na Nizozemsku", objašnjava nam Goran Vlaović.

U priloženom videu dolje možete pogledati njegovo gostovanje u studiju Net.hr koje je trajalo sat i 15 minuta.