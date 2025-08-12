Preminula jedna od najvećih hrvatskih košarkašica svih vremena

Jedna od najboljih hrvatskih košarkašica svih vremena Mirjana Tabak Kovčo umrla je u 53. godini nakon duge i teške bolesti, objavio je Hrvatski košarkaški savez.

Mirjana će zauvijek ostati upamćena kao jedna od istinskih zvijezda hrvatske ženske košarke.

Rođena u Tomislavgradu 1972. godine, prvu je utakmicu odigrala u Livnu, nakon nekoliko sezona je prešla u Split, a najviše, čak 10 sezona, odigrala je za Gospić.

Tri puta je proglašavana najboljom hrvatskom košarkašicom (1999, 2000, 2002), osvajala je prvenstva Hrvatske s Gospićem, Croatijom, Montmontažom i Šibenikom, pa i regionalnu ligu (danas WABA) s Gospićem.

Igrala je i žensku Euroligu i Eurokup, a veliki je obol dala i reprezentaciji Hrvatske za koju je upisala oko 80 nastupa na prijateljskim i službenim utakmicama.

Igrala je na dva Europska prvenstva, 1995. i 1999. godine, a posebno joj je bilo drago zlato s Mediteranskih igara u Bariju 1997. godine.

"Svojim je igrama i nesebičnim davanjem zadužila svoju i nadahnula mnoge mlađe generacije," objavio je HKS.

POGLEDAJTE VIDEO: Na današnji dan napustio nas je čovjek koji je Hrvatskoj donio prvo olimpijsko zlato