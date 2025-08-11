Incident u Slavoniji: Navijač upao u teren, nastao je kaos, a intervenirala je i policija

Vrlo bizarna i nimalo lijepa priča dolazi iz slavonskog mjesta Soljani kod Županje. U drugom kolu Kupa NS Županja zabilježen je incident krajem prvog poluvremena koji je prekinuo utakmicu između Slavonije i Graničara iz Županje.

Naime, kako piše sportalo, "Jedan gledatelj je nasrnuo na pomoćnog suca utakmice, kako smo neslužbeno doznali nije riječ o udaranju nego – davljenju. Nije bilo baš bezazleno, nije bilo baš ni najstrašnije na svijetu. Prema dostupnim informacijama napadu je prethodilo međusobno “čašćenje” gledatelja i suca, u svemu tome gledatelju je “pala roletna” pa je prošao preko ograde i nasrnuo na pomoćnika.

Utakmica je odmah prekinuta, ubrzo su stigli policija i hitna pomoć, jasno je što slijedi, posjete liječniku, pa red tužbi, a Slavoniji – kazna zbog nepromišljenog pojedinca. Oba su se kluba povodom ovog događaja oglasila na svojim Facebook stranicama".

POGLEDAJTE VIDEO: Luka poručio navijačima: 'Nisam poseban! Normalan sam, ponizan i jednostavan, ali volim pobjeđivati'