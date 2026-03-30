Arnoldov sin razbio konkurenciju: Mučio se s debljinom, a sada dominira očevom scenom

Joseph Baena, 28-godišnji sin legende bodybuildinga i filmske ikone Arnolda Schwarzeneggera, spektakularnim je nastupom pokazao da iver doista ne pada daleko od klade. Na svom debitantskom natjecanju u Denveru pomeo je konkurenciju i dokazao da posjeduje ne samo očevo prezime, već i njegovu šampionsku genetiku i radnu etiku.

U subotu, 28. ožujka, na pozornici natjecanja NPC Natural Colorado State, Baena je ostvario ono o čemu mnogi bodybuilderi sanjaju godinama. Dominirao je u više kategorija, osvojivši tri zlatne i jednu srebrnu medalju. Kući je ponio titule prvaka u teškoj kategoriji Men's Open Bodybuildinga, kao i u kategorijama Men's Classic Physique True Novice i Men's Classic Physique Novice. Uz to je osvojio i drugo mjesto u kategoriji Men's Classic Physique Open Class C.

Svoj je trijumf ponosno objavio na Instagramu uz seriju fotografija s pozornice na kojima pozira s medaljama. "Misija izvršena! 🥇", napisao je kratko, a objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća lajkova i čestitki, uključujući i onu sa službenog profila Arnold Sports Festivala, sportskog događaja koji je utemeljio njegov otac. Za mladića kojemu je ovo bio prvi izlazak pod reflektore natjecateljske pozornice, ovakav uspjeh označava ulazak u svijet bodybuildinga na velika vrata.

Ovaj uspjeh nije došao preko noći niti je bio prepušten slučaju. Iza njega stoje godine napornog treninga, ali i neprocjenjivo mentorstvo najvećeg bodybuildera svih vremena. Samo nekoliko dana prije natjecanja, Joseph i njegov 78-godišnji otac Arnold snimljeni su kako zajedno treniraju u legendarnoj teretani Gold’s Gym u Kaliforniji, mjestu koje se smatra mekom bodybuildinga.

Paparazzi su zabilježili trenutke u kojima Arnold sinu daje precizne upute, ispravlja mu poze i nadgleda ga dok diže teške utege, baš kao u danima svoje najveće slave. Joseph je ranije otkrio kako ga je otac naučio svojoj old-school filozofiji. "Moj otac ne vjeruje u poklone. Vjeruje da se naporan rad isplati, a vjerujem i ja", izjavio je Baena, koji često citira očev savjet: "Moraš šokirati mišiće!". Arnold mu je još kao tinejdžeru darovao primjerak svoje knjige "The Encyclopedia of Modern Bodybuilding", koja je Josephu postala vodič kroz svijet treninga i discipline.

Iako danas izgleda kao kopija svog oca iz 70-ih, Josephov put do atletske figure nije bio lak. U više je navrata otvoreno govorio o tome kako se u djetinjstvu i ranoj mladosti borio s viškom kilograma te bio meta vršnjačkog zlostavljanja.

"Ljudi zaborave da sam u srednjoj školi bio bucmast. Izbacili su me iz košarkaškog i nogometnog tima jer nisam mogao pratiti ostale", priznao je na Instagramu. Prekretnica je bio upis na plivanje, sport koji mu je, kako kaže, zauvijek promijenio život i uveo ga u svijet fitnessa. Upravo ga je to iskustvo motiviralo da preuzme kontrolu nad svojim tijelom i izgradi fizičku spremu koja ga je na kraju dovela do šampionskog postolja.

Unatoč očitoj fizičkoj sličnosti i očevoj podršci, Joseph je odlučio graditi vlastiti put. Natječe se pod majčinim prezimenom Baena, želeći da ga se prepoznaje po vlastitim postignućima, a ne samo kao sina slavnog oca. Dodatnu težinu njegovom uspjehu daje činjenica da je pobijedio na "natural" natjecanju, što znači da su svi natjecatelji podvrgnuti strogim testiranjima na steroide i druge nedopuštene supstance. Time je ušutkao skeptike i dokazao da je njegova impresivna muskulatura rezultat isključivo prehrane, treninga i čelične volje.

Nakon ovog trijumfa, pred Josephom se otvara klasično pitanje koje je mučilo i njegovog oca: hoće li nastaviti lov na profesionalne bodybuilding titule ili će se u potpunosti posvetiti glumačkoj karijeri, u kojoj je već ostvario nekoliko manjih uloga.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni se u miru pripremaju za okršaj s Brazilom