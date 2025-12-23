FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRZ OPORAVAK /

Teški trenuci za Lionela Messija: Sestra zadobila ozbiljne povrede u teškoj prometnoj nesreći

Teški trenuci za Lionela Messija: Sestra zadobila ozbiljne povrede u teškoj prometnoj nesreći
×
Foto: Splash News/splash/profimedia

Messijeva je sestra dizajnerica odjeće i poduzetnica koja se držala daleko od očiju javnosti

23.12.2025.
10:54
Sportski.net
Splash News/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sestra Lionela Messija, Maria Sol Messi zadobila je ozljede u ozbiljnoj prometnoj nesreći u Miamiju. Navodno je Maria Sol Messi u nesreći zadobila ozljede, uključujući napuknuća kralježnice i opekline, prenosi The Sun

Argentinski televizijski novinar i voditelj Angel de Brito rekao je da mu je majka nogometne zvijezde rekla da je 32-godišnjakinja "izvan opasnosti", ali da joj je sada potrebno dugo razdoblje rehabilitacije. Sudarila se s vozilom kojim je vozila u Miamiju nakon što je izgubila kontrolu i udarila u zid.

Angel je, govoreći u emisiji LAM na America TV-u, rekao dok je čitao poruke na svom mobitelu: "Messijeva sestra je dobro, izvan je opasnosti, ali provjeravao sam stvari s obitelji jer se trebala udati u Rosariju u Argentini 3. siječnja i morat će prekinuti slavlje. "Pretrpjela je opekline, a opekline je vrlo teško liječiti, kao i iščašenje kralježaka."

Messijeva je sestra dizajnerica odjeće i poduzetnica koja se držala daleko od očiju javnosti. Neko je vrijeme živjela u Španjolskoj prije nego što se vratila u Argentinu kako bi razvila vlastite projekte.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinović: 'Dandanas odem na Voyo i pogledam snimke utakmica, sve mi je još uvijek kao san'

Lionel MessiPrometna Nesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRZ OPORAVAK /
Teški trenuci za Lionela Messija: Sestra zadobila ozbiljne povrede u teškoj prometnoj nesreći