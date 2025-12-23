Teški trenuci za Lionela Messija: Sestra zadobila ozbiljne povrede u teškoj prometnoj nesreći

Sestra Lionela Messija, Maria Sol Messi zadobila je ozljede u ozbiljnoj prometnoj nesreći u Miamiju. Navodno je Maria Sol Messi u nesreći zadobila ozljede, uključujući napuknuća kralježnice i opekline, prenosi The Sun.

Argentinski televizijski novinar i voditelj Angel de Brito rekao je da mu je majka nogometne zvijezde rekla da je 32-godišnjakinja "izvan opasnosti", ali da joj je sada potrebno dugo razdoblje rehabilitacije. Sudarila se s vozilom kojim je vozila u Miamiju nakon što je izgubila kontrolu i udarila u zid.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Angel je, govoreći u emisiji LAM na America TV-u, rekao dok je čitao poruke na svom mobitelu: "Messijeva sestra je dobro, izvan je opasnosti, ali provjeravao sam stvari s obitelji jer se trebala udati u Rosariju u Argentini 3. siječnja i morat će prekinuti slavlje. "Pretrpjela je opekline, a opekline je vrlo teško liječiti, kao i iščašenje kralježaka."

Messijeva je sestra dizajnerica odjeće i poduzetnica koja se držala daleko od očiju javnosti. Neko je vrijeme živjela u Španjolskoj prije nego što se vratila u Argentinu kako bi razvila vlastite projekte.

POGLEDAJTE VIDEO: Martinović: 'Dandanas odem na Voyo i pogledam snimke utakmica, sve mi je još uvijek kao san'