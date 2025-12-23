Gledajte na vlastitu odgovornost: Reprezentaciji donio važan bod pa umalo slomio vrat slavljem

U susretu prvog kola A skupine afričkog Kupa nacija Mali i Zimbabve su u Casablanci odigrali 1-1. Mali je poveo u 61. minuti susreta golom Lassinea Sinayoka, a izjednačio je Patson Daka u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Daka je najveća zvijezda Zambije i napadač Leicestera, a malo je nedostajalo da proslava vrlo važnog pogotka bude i kobna. Daka je htio proslaviti zvijezdom, ali ruke nisu slušale pa je Daka pao na glavu. Moglo je doći do ozbiljne ozlijede vrata, ali srećom nije. Sudačka nadoknada, čini se, baš i nije prikladno vrijeme za akrobatska slavlja.

U prvom susretu iz ove skupine Maroko je u nedjelju u Rabatu pobijedio Komore sa 2-0. U drugom kolu, 26. prosinca sastaju se Zambija i Komori, te Maroko i Mali.

Iz svake skupine, u osminu finala, prolaze dvije prvoplasirane reprezentacije te četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije iz ukupno šest skupina.

