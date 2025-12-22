FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AFCON 2026 /

Domaćin pobjedom otvorio prvenstvo Afrike, a već smo vidjeli pogodak turnira koji morate vidjeti

Domaćin pobjedom otvorio prvenstvo Afrike, a već smo vidjeli pogodak turnira koji morate vidjeti
×
Foto: Sebastien Bozon/afp/profimedia

Domaćin afričkog prvenstva je slavio golovima Brahima Diaza (55) i Ayouba El Kaabija (74)

22.12.2025.
8:39
Sportski.netHina
Sebastien Bozon/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Maroka pobijedili su Komore sa 2-0 u prvom susretu 35. izdanja afričkog Kupa nacija koji je odigran pred 60.000 gledatelja u Rabatu.

Domaćin afričkog prvenstva je slavio golovima Brahima Diaza (55) i  Ayouba El Kaabija (74).

Pogodak El Kaabija nevjerojatna je majstorija. Napadač Olympiacosa iz hoda je potegnuo škaricama i sjajno pogodio. Možda smo već u prvoj utakmici dobili pogodak turnira. Taj gol pogledajte OVDJE.

Sve o afričkom Kupu nacija čitajte na portalu Net.hr. 

Polufinalist posljednjeg SP-a i jedan od najvećih favorita za slavlje na kontinentalnom prvenstvu mogao je do vodstva već u 11. minuti, ali Soufiane Rahimi nije realizirao kazneni udarac.

"Početna utakmica je uvijek teška, ali dobro smo ušli u drugo poluvrijeme," kazao je marokanski izbornik Walid Regragui.

Maroko je do sada samo jednom slavio na Kupu nacija, 1976. godine, a rekorder je Egipat sa sedam naslova.

U drugom susretu iz skupine A u ponedjeljak se sastaju Mali i Zambija. U ponedjeljak su na rasporedu i susreti prvog kola B skupine, Južna Afrika i Angola, te Egipat Zimbabve.

Spektakularno otvaranje

Uoči susreta Maroka i Komora održana je svečanost otvaranja koja je spojila glazbu, pokret i simboliku, postavljajući snažan ton za jednomjesečnu proslavu afričkog nogometa u Maroku.

Ceremonija je spojila afričke ritmove s tradicionalnim marokanskim zvukovima. Vizualne projekcije inspirirane su marokanskim zellige uzorcima i obrtničkim radovima, dok su divovski ekrani prikazivali svakodnevni život, krajolike i kultne gradove, uključujući Fez, Casablancu i Marakeš.

Jedan od emotivnijih trenutaka bila je izvedba pjesme "Allah Ya Moulana",  koju je ovjekovječila legendarna marokanska skupina Nass El Ghiwane. Tijekom svečanosti nastupale su i zvijezde French Montana, Davido, L'Artiste i Jaylann.

Prvenstvo je službeno otvorio prijestolonasljednik Maroka Moulay Hassan.

Na prvenstvu nastupaju 24 reprezentacije koje su podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine, te četiri najbolje rangirane trećeplasirane ekipa izborit će plasman u osminu finala.

Utakmice će se igrati u šest marokanskih gradova do 18. siječnja kada je finale u Rabatu.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC 26 oduševio, Vaso Bakočević i Miloš Janičić su glavne priče lude noći

Africki Kup NacijaMarokoKomori
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AFCON 2026 /
Domaćin pobjedom otvorio prvenstvo Afrike, a već smo vidjeli pogodak turnira koji morate vidjeti