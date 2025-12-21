Vida i njegova ekipa bili u problemu, bivši dinamovac i Srbin spasili situaciju

U susretu 15. kola grčkog nogometnog prvenstva AEK je pobijedio OFI Kretu sa 2-1 preuzevši vodstvo na ljestvici.

Atenski sastav je do slavlja stigao preokretom u drugom dijelu.

Gosti su poveli već u drugoj minuti golom Eddiea Salceda. AEK je mogao izjednačiti u 45. minuti, ali Luka Jović nije realizirao jedanaesterac. Ipak, u 54. minuti je bivši igrtač zagrebačkog Dinama Robert Ljubičić izjednačio, a Jović se golom u 68. minuti za 2-1 iskupio za promašeni jedanaesterac.

Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK, baš kao i Krešimir Krizmanić za OFI.

U derbiju kola PAOK je pobijedio Panathinaikos sa 2-0.

Solunski sastav je poveo u 39. minuti golom Ioannisa Konstanteliasa, a pobjedu PAOK-a potvrdio je Anestis Mythou u 53. minuti.

Luka Ivanušec je za domaćine zaigrao u sudačkoj nadoknadi, dok Dejan Lovren nije nastupio. S druge strane Tin Jedvaj je igrao cijeli dvoboj za Pao.

Olympiakos je u subotu remizirao 1-1 protiv Kifisije.

Mehdi Taremi je u 19. minuti realizirao kazneni udarac za vodstvo domaćina, a izjednačio je Pavlos Pantelidis samo četiri minute kasnije.

AEK vodi na ljestvici sa 37 bodova, Olympiakos ima 36, a PAOK 35 bodova. Panathinaikos je šesti sa 22 boda.

