PREOKRET /

Vida i njegova ekipa bili u problemu, bivši dinamovac i Srbin spasili situaciju

Vida i njegova ekipa bili u problemu, bivši dinamovac i Srbin spasili situaciju
Foto: ©inpho/imago Sportfotodienst/profimedia

AEK Domagoja Vide ovom pobjedom je preuzeo prvo mjesto

21.12.2025.
22:26
Hina
©inpho/imago Sportfotodienst/profimedia
U susretu 15. kola grčkog nogometnog prvenstva AEK je pobijedio OFI Kretu sa 2-1 preuzevši vodstvo na ljestvici.

Atenski sastav je do slavlja stigao preokretom u drugom dijelu.

Gosti su poveli već u drugoj minuti golom Eddiea Salceda. AEK je mogao izjednačiti u 45. minuti, ali Luka Jović nije realizirao jedanaesterac. Ipak, u 54. minuti je bivši igrtač zagrebačkog Dinama Robert Ljubičić izjednačio, a Jović se golom u 68. minuti za 2-1 iskupio za promašeni jedanaesterac.

Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK, baš kao i Krešimir Krizmanić za OFI. 

U derbiju kola PAOK je pobijedio Panathinaikos sa 2-0.

Solunski sastav je poveo u 39. minuti golom Ioannisa Konstanteliasa, a pobjedu PAOK-a potvrdio je Anestis Mythou u 53. minuti.

Luka Ivanušec je za domaćine zaigrao u sudačkoj nadoknadi, dok Dejan Lovren nije nastupio. S druge strane Tin Jedvaj je igrao cijeli dvoboj za Pao.

Olympiakos je u subotu remizirao 1-1 protiv Kifisije.

Mehdi Taremi je u 19. minuti realizirao kazneni udarac za vodstvo domaćina, a izjednačio je Pavlos Pantelidis samo četiri minute kasnije.

AEK vodi na ljestvici sa 37 bodova, Olympiakos ima 36, a PAOK 35 bodova. Panathinaikos je šesti sa 22 boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Janičić sjajno ušao u meč s legendom, odmah se vidjelo da će ovo biti njegova noć

