LUDNICA U AUTOBUSU /

Štimac sa svojim nogometašima poharao benzinsku: 'Šef časti, navali na pivu'

Štimac sa svojim nogometašima poharao benzinsku: 'Šef časti, navali na pivu'
Foto: Dejan Rakita/pixsell

U autobusu Zrinjskog vladalo je sjajno raspoloženje nakon pobjede nad Borcem

21.12.2025.
20:16
M.G.
Dejan Rakita/pixsell
Zrinjski iz Mostara večeras je pobjedom u gostima protiv Borca iz Banja Luke (1-0) završio prvi dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine na drugome mjestu iza banjolučke momčadi. 

Momčad Igora Štimca je na Gradskom stadionu u Banjaluci slavili rezultatom 1-0, a jedini strijelac bio je Matej Šakota u 53. minuti susreta. 

Utakmica je odigrana u sklopu 18. kola i bila je završni susret jesenjeg dijela prvenstva. Zrinjski se ovom pobjedom priključio utrci za naslov prvaka prije odlaska na zimski odmor.  

Nakon utakmice momčad Zrinjskog se u sjajnom raspoloženju vraćala kući, a u jednom tenutku je Štimac odlučio počastiti svoje nogometaše pivom.

"Šef časti! Ajmo, navali na pivu", rekao je Štimac u videu kojeg je objavio na svom Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav šok u Podgorici! Vaso doživio sramotu karijere i pao u prvoj minuti

Zrinjski MostarBorac Banja LukaIgor štimacPivo
