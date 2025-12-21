Štimac sa svojim nogometašima poharao benzinsku: 'Šef časti, navali na pivu'

Zrinjski iz Mostara večeras je pobjedom u gostima protiv Borca iz Banja Luke (1-0) završio prvi dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine na drugome mjestu iza banjolučke momčadi.

Momčad Igora Štimca je na Gradskom stadionu u Banjaluci slavili rezultatom 1-0, a jedini strijelac bio je Matej Šakota u 53. minuti susreta.

Utakmica je odigrana u sklopu 18. kola i bila je završni susret jesenjeg dijela prvenstva. Zrinjski se ovom pobjedom priključio utrci za naslov prvaka prije odlaska na zimski odmor.

Nakon utakmice momčad Zrinjskog se u sjajnom raspoloženju vraćala kući, a u jednom tenutku je Štimac odlučio počastiti svoje nogometaše pivom.

"Šef časti! Ajmo, navali na pivu", rekao je Štimac u videu kojeg je objavio na svom Facebooku.

