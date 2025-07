Navijač Crvene Zvezde pretučen u Tuzli, sve zbog natpisa na majici

U ponedjeljak je u Tuzli pretučen mladić zbog majice s četničkim natpisom koja se povezuje s navijačkom skupinom Crvene Zvezde, Delijama.

Bosanskohercegovački mediji prenose kako je navijač Zvezde imao majicu s natpisom “I sve je isto kao pre”, te se navodno fotografirao ispred tuzlanske Kapije, mjesta stradanja civila tijekom rata. Očevici tvrde da je napad uslijedio ubrzo nakon što je muškarac primijećen s tom majicom, a u vezu s napadom se dovode pripadnici navijačke grupe Fukare Tuzla.

Na društvenim mrežama postoji fotografija na kojoj mladić leži bez majice na tlu, a iznad njega su trojica napadača. Policija se još nije oglasila povodom ovog događaja, a okolnosti incidenta se i dalje utvrđuju.

