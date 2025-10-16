Messi u problemima: Pao mu mrak na oči kad je saznao što mu prijeti

Kako javlja španjolski ABC ponajbolji igrač svih vremena Lionel Messi opet se našao u velikim problemima sa španjolskim sudstvom. Nakon što se ranije našao pred optužbama za utaju poreza sada ga krive za drugo kršenje zakona. Naime osmerostruki osvajač zlatne lopte, koji je većinu vremena proveo u Barceloni a sada igra u američkom MLS-u za Inter Miami Davida Beckhama optužen je za bespravnu gradnju.

Igrač koji je naviknut rješavati probleme jednim potezom genijalnosti na terenu, sada se suočava s problemom koji se ne može riješiti nogometnom loptom.

Problem sa zakonom, ali i ekologijom

Njegova vila na Ibizi, kupljena 2022. godine za oko jedanaest milijuna eura, postala je glavobolja u pravnom i medijskom smislu. Vila, smještena u eksluzivnoj četvrti Sant Josep de Sa Talaia, s više od 500 četvornih metara izgrađenih na parceli od 16.000 ima brojne urbanističke nepravilnosti, nema dozvolu za završetak radova i potvrdu o useljivosti, a nekoliko proširenja — poput soba dodanih uz garažu ili zemljanih radova izvedeno je bez potrebnih dozvola.

Ured gradskih vlasti otvorilo je postupke zbog ozbiljnih prekršaja i ne isključuje se djelomično rušenje ako se situacija ne regulira.

Nije problem samo u birokraciji, već i u ekologiji. Vila je naime izgrađena na zaštićenom tlu kojemu prijeti erozija, pa su aktivisti oslikali fasadu Messijeve vile kako bi prosvjedovali protiv izgradnje luksuznih objekata na zaštićenom zemljištu, dok je stambeno društvo koje je vlasnik nekretnine kuću kao označilo kao "toksičnu imovinu“ jer je nije moglo legalno iznajmiti ni prodati. Nogometaš je prijavio vandalizam, ali njegovo sklonište postalo je simbol napetosti između luksuza i urbanističkih propisa.

İspanya, Messi hakkında soruşturma başlattı.



Gerekçe: Ibiza'daki 11 milyon euroluk villasının imara aykırı olması. pic.twitter.com/axuPgdVEih — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 14, 2025

Nasjeli i drugi poznati

To nije usamljen slučaj. Antonio Banderas je kupio La Gaviotu, impresivnu vilu uz samu plažu u Marbelli, gdje je živio s Melanie Griffith i svojom kćeri, Stellom del Carmen. Izgrađena u vrijeme političara i bivšeg predsjednika Atletico Madrida Jésusa Gila, kada su nepravilnosti bile svakodnevica, bila je u vlasništvu Encarna Sánchez prije nego ju je Banderas kupio. Vrhovni sud Andaluzije proglasio je vilu ilegalnom zbog zauzimanja područja javnog dobra. Nakon brojnih sudskih postupaka, prošle godine je potpuno srušena.

#UPDATE: Messi demands €50,000 from activists who vandalized his Ibiza villa in climate protest



The activists, who painted Lionel Messi’s villa red and black and held a banner reading "Help the planet - eat the rich," have disputed the compensation amount, deeming it… pic.twitter.com/kXu7YMJGGC — upuknews (@upuknews1) August 19, 2024

Sukobi slavnih osoba zbog njihovih nekretnina nisu isključivo španjolski fenomen. U Hollywoodu ima mnogo primjera: Nicolas Cage izgubio je nekoliko vila — uključujući i dvorac u Bavarskoj — zbog poreznih dugova koji su premašivali šest milijuna dolara; Johnny Depp prodao je dio svojih nekretnina u Francuskoj i na Karibima nakon niza financijskih sporova; a Kim Basinger prodala je svoj ranč u Georgiji nakon što je proglasila stečaj. I sam Lionel Messi imao je svoje sukobe s poreznom upravom prije nekoliko godina, kad je 2016. godine osuđen — zajedno sa svojim ocem — za poreznu prevaru, iako je izbjegao zatvor plaćanjem milijunske kazne.

