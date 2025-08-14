Jezive snimke iz Beograda: Delije s palicama jurišaju na Poljake

Internetom kruže jezive snimke iz Beograda. Tu ne mislimo na sukobe prosvjednika s policijom koji se događaju diljem Srbije u kojoj situacija izgleda kao da je građanski rat u tijeku. Mislimo na snimke navijača Crvene Zvezde u sukobu s poljskim huliganima.

Naime, Delije su priredili sačekušu poljskim navijačima nakon utakmice Zvezde i Lecha iz Poznań​a u utorak navečer. Delije, njih 200-tinjak, na autoputu su palicama napali poljske navijače. Među Poljacima nije bilo samo navijača Lecha, njima su u pomoć u Srbiju pristigli i huligani Łódź​a, Arke i Cracovije.

12.08.2025, Crvena Zvezda🇷🇸 vs Lech Poznań🇵🇱, ~200 Delije attacked after match Lech Poznań cars returning to Poland. Delije with tools, Lech Poznań only with hands, click for more here: https://t.co/9rMuUQ3JTh



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/hVcCrUxnMX — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 13, 2025

Poljaci to nisu očekivali jer su tjedan dana ranije bili korektni prema gostima iz Beograda i nisu ih napadali, a čak su za vrijeme utakmice izvjesili transparent "Kosovo je Srbija". Za to su "nagrađeni" žestokim batinama u Beogradu, a to bi se moglo pretvoriti u pravi rat jer je jedna poljska navijačka stranica napisala: "Srbi, dirnuli ste u osinje gnijezdo".

