Slavni nogometaš prekinuo turbulentnu vezu s ljepoticom zbog nevjerojatnog razloga

Nakon nešto više od godinu dana burne veze, engleska nogometna zvijezda Andy Carroll prekinuo je s poznatom vizažisticom i influencericom Lou Teasdale.

Andyju je dozlogrdilo udovoljavati njezinim zahtjevima i pratiti taj influencerski način života. Ona stalno objavljuje na društvenim mrežama, a on to mrzi. Rekao joj je da je gotovo. Sada je slobodan, izjavio je izvor za The Sun.

Kako prenosi The Sun bivši napadač Liverpoola i engleske reprezentacije odlučio je okončati vezu sredinom kolovoza 2025., navodeći kao glavni razlog nezadovoljstvo njezinim životnim stilom koji je u potpunosti podređen društvenim mrežama.

"Odsviran je kraj njihovoj turbulentnoj vezi", slikovito je opisao prekid autorica The Sun-a koja u svom tekstu navodi, prema onom što je doznala od izvora i ljudi bliskih paru, da svadbena zvona uopće i nisu bila daleko kad su oni u pitanju, inatoč svemu.

Prekid je uslijedio samo dva mjeseca nakon skandaloznog odmora na Mikonosu, gdje je par zbog žestokih svađa dva puta posjetila i policija. Carroll je, kao konačni znak prekida, obrisao sve zajedničke fotografije s Instagrama, jasno dajući do znanja da je ovo poglavlje njegova života završeno.

'Dosta mi je influencerskog stila i poziranja'

Izvori bliski nogometašu tvrde da je Carrollov povratak u Englesku, gdje je potpisao za niželigaša Dagenham & Redbridge, bio prekretnica. Njegova želja da se posveti nogometu i svojoj djeci bila je u potpunom raskoraku sa životom Lou Teasdale, koja je kao uspješna vizažistica i influencerica karijeru gradila na stalnoj online prisutnosti.

Carroll, otac petero djece, navodno se umorio od pritiska da sudjeluje u kreiranju savršenog online imidža. "Mrzi pozirati za zaljubljene fotografije. Najsretniji je kada provodi vrijeme s djecom i igra nogomet. Novac i slava mu više ništa ne znače", dodao je prijatelj nogometaša. Čini se da je glamurozni život koji je vodila 41-godišnja Teasdale, poznata po radu s bendom One Direction, postao prevelik teret za 36-godišnjeg sportaša koji traži mirniji život.

Svađe na Mikonosu kao najava kraja

Iako je prekid za mnoge bio iznenađenje, problemi u vezi bili su vidljivi i ranije. Samo osam tjedana prije kraja romanse, par je dospio na naslovnice zbog incidenata tijekom ljetovanja na grčkom otoku Mikonosu. Prva svađa dogodila se u restoranu Nikolus Tavern, gdje su svjedoci opisali Carrolla kao "vrlo pijanog i bijesnog".

"Koristio je vrlo ružne riječi. Bilo je to neprimjereno ponašanje. Žena je izgledala vrlo uzrujano", rekao je jedan od zaposlenika restorana. Policija je intervenirala i razgovarala s nogometašem, nakon čega se situacija smirila.

Međutim, samo nekoliko sati kasnije, policija je ponovno pozvana, ovaj put u njihov hotel, zbog prijave o šteti u sobi. Hotelski zaposlenik potvrdio je da su Carroll i Teasdale imali još jednu svađu te da je nogometaš razbio vrata. Carroll je priveden u policijsku postaju na ispitivanje, ali nije uhićen niti je protiv njega podignuta prijava. Iste noći, Lou Teasdale napustila je hotel i provela noć na drugoj lokaciji.

Par je tada izdao zajedničku izjavu, pokušavajući umanjiti ozbiljnost situacije: "Tijekom privatne večere imali smo žustru raspravu kakvu većina parova povremeno ima. Policiji je brzo postalo jasno da nema razloga za njihovu intervenciju. Cijela situacija je preuveličana. Sretni smo, zaljubljeni i veselimo se zajedničkoj budućnosti."

Od planova za vjenčanje do gorkog prekida

Ironično, samo mjesec dana prije incidenata na Mikonosu, šuškalo se da Carroll planira zaprositi Teasdale čim se finalizira njegov razvod od bivše supruge Billi Mucklow. Prijatelji su tvrdili da je nogometaš "upoznao srodnu dušu" i da je "ludo zaljubljen". "Lou je smirujuće djelovala na njega i svi oko njih primijetili su tu promjenu. Govorio je prijateljima da jedva čeka da se razvod završi kako bi je mogao zaprositi", rekao je tada jedan izvor.

Unatoč ovim optimističnim prognozama, drugi su prijatelji bili skeptični, opisujući njihovu vezu kao "veliku prazničnu romansu" koja neće izdržati test stvarnosti po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo. Čini se da su njihova predviđanja bila točna. Čak ni proslava prve godišnjice u luksuznom pop-up hotelu na festivalu Glastonbury, za koju su navodno platili oko 44.500 €, nije uspjela spasiti vezu.

Sjena turbulentne prošlosti

Veza s Lou Teasdale započela je nedugo nakon Carrollovog bolnog razlaza od zvijezde realityja "The Only Way Is Essex", Billi Mucklow, s kojom je bio 11 godina i ima troje djece. Njihov brak, sklopljen 2022. godine, također je bio turbulentan, a zamalo je otkazan nakon što su u javnost procurile fotografije pijanog Carrolla u krevetu s dvije žene tijekom momačke večeri u Dubaiju.

Iako mu je Billi tada oprostila, brak se raspao nepune dvije godine kasnije. Njihov razvod, koji je započeo 2024., opisan je kao "gadan", a prijatelji bivše supruge sumnjali su da je Carroll viđao Lou i prije službenog prekida s Billi.

"Billi je bila slomljena, ali prihvatila je da je braku došao kraj. Šokiralo ju je što je tako brzo nastavio dalje", rekao je izvor za Daily Mail.

Čini se da Andy Carroll, nekada najskuplji britanski nogometaš čiji je transfer iz Newcastlea u Liverpool vrijedio oko 41 milijun eura, sada okreće novu stranicu. Potpisom za niželigaški klub i prekidom veze s influencericom, šalje poruku da mu je prioritet miran obiteljski život i ljubav prema nogometu, daleko od svjetla reflektora i drame koja ga je pratila posljednjih godina.