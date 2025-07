Zubac će od ovoga itekako profitirati: 'Point God' ponovno u redovima Clippersa

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac dobio je još jednog slavnog suigrača za sljedeću sezonu u Los Angeles Clippersima s kojima je jednogodišnji ugovor potpisao 40-godišnji razigračvač Chris Paul.

Paulu je to povratak u Clipperse s obzirom da je nosio njihov dres od 2011. do 2017. godine. Iako je u pet od tih šest sezona Paul vodio Clipperse do barem 50 pobjeda u ligaškom dijelu sezone, u doigravanju nisu niti jednom otišli dalje od drugog kruga.

Paulu će sljedeća sezona biti 21. u najjačkoj svjetskoj košarkaškoj ligi, sa 12499 asistencija i 2717 osvojenih lopti zauzima drugo mjesto na ljestvici svih vremena u te dvije statističke kategorije, ispred njega je samo veliki John Stockton, ali karijeru su mu također obilježili i podbačaji u doigravanju. Tako je samo jednom odveo svoju momčad do finala doigravanja, 2021. godine Phoenix Sunse s kojima je izgubio od Milwaukee Bucksa, dok je u konferencijskom finalu igrao još samo s Houston Rocketsima 2018.

Twelve-time All-Star Chris Paul has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, CAA's Steven Heumann, Ty Sullivan and Jessica Holtz told ESPN. Paul had multiple suitors, but chose the contending Clippers and their shared history in L.A. for his likely final, 21st NBA season. pic.twitter.com/qC640MFFeI